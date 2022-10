Die Gewinner der Klingelnden Vereinskasse stehen fest

Von: Ronny Paul

Die Gewinner der Klingelnden Vereinskasse stehen fest. © Patrick Pleul/dpa

Es klingelt wieder! Und zehn Mühlheimer Vereine werden schon zwei Monate vor Weihnachten beschert. Die Finalisten der vom Obertshausener Holzland Becker und unserer Zeitung ausgerufenen Förderaktion „Klingelnde Vereinskasse“ erfahren jetzt schon, was bei ihnen unterm Gabentisch liegt.

Mühlheim – Denn nun ist es amtlich, die Gewinner stehen fest. Die Abstimmung, bei welchem der zehn Finalisten die Vereinskasse wie laut klingelt, ist abgeschlossen, die gemeinsame Aktion von Holzland Becker und unserer Zeitung ist beendet. Der nun auszuschüttende Fördertopf ist mit 7500 Euro wieder prall gefüllt, Tausende haben die zehn Vereine mit ihren Stimmen in den vergangengen rund zwei Monaten bei der Onlineabstimmung tatkräftig unterstützt.

Jeweils 500 Euro aus der „Klingelnden Vereinskasse“ bekommen die TKG Sonnau, der Angelsportverein Mühlheim, der NABU, das Leichtathletikzentrum Mühlheim, der Tauchsportclub sowie der Mühlheimer Ruderverein. Jeweils 750 Euro zusätzlich in der Vereinskasse haben dank der Aktion nun die „Young Voices“ der Concordia Chöre Dietesheim sowie der DLRG-Ortsverband.

Die DLRG möchte „digitaler“ werden. Da die eigene Kasse nun für die Rettungsschwimmer klingelt, kann der Verein das Geld für stoßfeste und wasserdichte Tabletcomputer verwenden, mit denen ein bargeldloses Eintreten der Mitglieder in die Trainingsstunden sowie die komplette Trainingsverwaltung ermöglicht werden.

Die „Young Voices“ möchten sich Multimedial besser aufstellen und benötigen das Geld aus der „Klingelnden Vereinskasse“ für passendes Equipment. Die jungen Sängerinnen und Sänger wollen mit hochwertigen Mikrofonen und modernen Kameras professionelle Videomitschnitte des Chorprojekts produzieren.

Am zweitlautesten klingelt die Vereinskasse beim Lämmerspieler Carneval-Verein (LCV). 1000 Euro bekommen die Fastnachter dank vieler Unterstützer, die für die Lämmerspieler Narren abgestimmt haben. Die Fastnachter wollen das Geld für ihre Jugendarbeit aufwenden und unter anderem Trainerausbildungen finanzieren und neue Garde-Kostüme anschaffen. Zudem möchte sich der LCV neue Stehtische und mobile Bühnenteile fürs Vereinsheim zulegen.

Dank der meisten Stimmen ist die TUKO Lämmerspiel ganz vorne gelandet und darf sich nun über die am lautesten klingelnde Vereinskasse freuen. 2000 Euro bekommt der Zusammenschluss der Turnabteilungen von TG und TSV und plant mit dem Zuschuss Turnanzüge und Trikots für einen Fundus anzuschaffen, aus dem sich die Kinder im Verein vor einem Wettkampf bedienen können. „Wir sehen diese Idee als besonders nachhaltig, ressourcenschonend und der Teilhabe dienlich“, meint Hellmuth Kildau, stellvertretender Vorsitzender der TG Lämmerspiel.

Auspacken können die zehn Vereine ihre Geldgeschenke bei der offiziellen Übergabe zur „Klingelnden Vereinskasse“ im Obertshausener Holzland. Sie folgt im kommenden Monat. Das Holzland Becker lädt dazu in den kommenden Tagen per Brief ein. (ron)