150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mühlheim: „Tatüta-Tiger“ stellen sich vor

+ © privat Wasser marsch: Bei den „Tatüta-Tigern“ lernen Kinder zwischen sechs und zehn Jahren spielerisch wichtige Werte für den gemeinsamen Umgang sowie sämtliche Facetten der Feuerwehr kennen. © privat

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim feiert ihr 150-jähriges Bestehen. In loser Reihenfolge wirft unsere Redaktion einen Blick auf die Abteilungen. Den Auftakt macht die Kinderfeuerwehr.

Mühlheim – Die Freiwillige Feuerwehr in Mühlheim versteht sich als große Familie, die Begeisterung für das Hobby geben Mitglieder oft über Generationen hinweg an ihre Sprösslinge weiter. Während sich interessierte Kinder früher allerdings gedulden mussten, ehe sie alt genug waren, um der Jugendfeuerwehr beizutreten, gibt es seit 2015 auch in der Mühlenstadt ein Angebot für die Jüngsten unter den angehenden Kameraden.

Bei den „Tatüta-Tigern“ finden sich Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen im Alter von sechs bis zehn Jahren wieder, gemeinsam lernen sie dort auf spielerische Weise nach und nach sämtliche Aspekte und Seiten der Wehr kennen. „Wir möchten den Kids eine gute Mischung aus Theorie und Praxis bieten“, erläutert Andreas Pils, stellvertretender Leiter der Kinderfeuerwehr. „Das heißt, dass wir neben Ausflügen, Spielen und Basteln auch immer wieder Einheiten einstreuen, bei denen – wie in der Grundschule – ruhiges Arbeiten angesagt ist.“

Durch diesen Mix soll den Kindern nicht nur das Thema Feuerwehr im Allgemeinen nähergebracht werden, sondern neben Werten wie gegenseitiger Respekt und Teamwork unter anderem auch wichtiges Wissen in Sachen Verkehrserziehung, Erste Hilfe sowie über den Umgang mit Feuer vermittelt werden. Die entsprechenden Konzepte arbeitet eine pädagogische Fachkraft als Teil des ehrenamtlichen Kinderfeuerwehr-Teams speziell für diesen Zweck aus, wie Pils verrät.

Insgesamt kann der 56-Jährige auf einen Pool von acht festen Betreuern sowie auf Unterstützung aus den übrigen Abteilungen zurückgreifen – und das ist auch nötig, denn das Angebot kommt an. Derzeit sind 24 Kinder bei den „Tatüta-Tigern“ angemeldet, für die wöchentlichen Treffen, die immer freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der Wache an der Anton-Dey-Straße stattfinden, bedeutet das fast immer ein volles Haus. „Es kommen regelmäßig zwischen 20 und 25 Teilnehmer“, freut sich Pils.

+ Ein Eis muss auch mal sein: Auch Ausflüge wie hier in die Bahnhofsstraße stehen bei der Kinderfeuerwehr in Mühlheim auf dem Programm. © Privat

Für den stellvertretenden Leiter und sein Team ist die Arbeit mit den Gruppenstunden allein jedoch nicht getan. „Jeden Dienstag haben wir Bürotag, an dem wir abends für zwei, drei Stunden planerische Dinge erledigen und auch nach den Treffen mit den Kindern benötigen wir noch Zeit, alles aufzuräumen.“ Pro Betreuer belaufe sich das wöchentliche Engagement demnach auf rund vier Stunden. „Man muss das schon wollen und dafür brennen“, stellt Pils klar. „Wir sehen es aber weniger als Arbeit und dafür vielmehr die Chance, Kinder möglichst früh für eines der schönsten Hobbys der Welt zu begeistern.“

Denn ein großes Ziel der „Tatüta-Tiger“ besteht darin, bei möglichst vielen Kids Interesse für ein weiteres Engagement bei der Jugendfeuerwehr zu wecken. Damit das gelingt, finden regelmäßig gemeinsame Übungen statt, bei denen der Nachwuchs neben den älteren Kameraden auch die jeweiligen Gruppenleiter kennenlernen kann. „So können sich die Kinder beim späteren Übergang besser zurechtfinden und wissen schon mal, was auf sie zukommt“, erläutert Pils.

Um die eigenen Reihen anschließend wieder aufzufüllen, setzt die Kinderfeuerwehr auf aktive Ansprache – und das nicht nur bei den Kindern. „Es ist uns wichtig, auch die Eltern mit ins Boot zu holen“, so der Leiter. Neben Besuchen in Kitas und Grundschulen teilen er und sein Team daher auch immer wieder Inhalte in den sozialen Netzwerken, oder bieten seit diesem Jahr Kurse speziell für Erwachsene an.

„Die Kinderfeuerwehr soll einfach ein Ort für die ganze Familie sein, an dem Jung und Alt zusammenkommen“, stellt Andreas Pils klar. (Jan Lucas Frenger)