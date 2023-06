Neue Seniorenwohnanlage für Mühlheim: Erste Pläne vorgestellt

Von: Jan Lucas Frenger

Die Deutschen werden immer älter, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, doch passender Wohnraum ist knapp. Die Stadt Mühlheim hat nun erste Pläne für eine neue Seniorenwohnanlage vorgestellt. © dpa

Mühlheims Erster Stadtrat, Alexander Krey, stellt erste Pläne für eine neue Seniorenwohnanlage vor, die künftig unweit der Rodau am Talweg entstehen soll.

Mühlheim – Die Bevölkerung wird zunehmend älter, passender Wohnraum jedoch immer knapper. Das diese Entwicklung längst auch in der Mühlenstadt zu beobachten ist, haben nicht zuletzt auch die ungewohnt einmütigen Debatten über eine dringend benötigte Ausweitung des städtischen Wohnangebots für ältere Menschen in den zurückliegenden Ausschusssitzungen gezeigt. So wurde der Magistrat erst kürzlich damit beauftragt, nach einem geeigneten Gelände für eine Tages- sowie eine weitere stationäre Pflegeeinrichtung zu suchen und scheint sich dabei nun für eine Freifläche am Talweg entschieden zu haben.

„Die Überprüfungen haben einen ganz klaren Bedarf ergeben, weshalb wir die Pläne auf dem Grundstück nun schnellstmöglich vorantreiben wollen“, sagt Erster Stadtrat und Sozialdezernent Alexander Krey (CDU). Demnach ist auf dem rund 4 500 Quadratmeter großen Areal westlich der Lämmerspieler Straße unter Federführung der städtischen Wohnbau GmbH ein dreiteiliger, mehrstöckiger Gebäudekomplex geplant, der Platz für voraussichtlich rund 50 Seniorenwohnungen in unterschiedlicher Größe sowie dazugehörige Stellplätze bieten soll.

Ob sich die betagten Bewohner dann auch gleich durch einen angeschlossenen Pflegedienst betreuen lassen können, sei derzeit noch unklar. „Es wäre durchaus denkbar, dass wir in dem Gebäude einen entsprechenden Dienstleister unterbringen, dessen Angebote für die Senioren individuell buchbar sind – das gilt es noch zu klären“, informiert der 40-Jährige. Zudem stünde auch noch nicht fest, ob die Kapazitäten im Talweg für die Implementierung einer zusätzlichen stationären Pflegeeinrichtung ausreichten. In dieser Hinsicht hatte die SPD-Fraktion zuletzt lautstark auf eine baldige Lösung zur Entlastung des DRK-Seniorenzentrums an der Offenbacher Straße gedrängt.

„Natürlich müssen wir zunächst in Gesprächen mit möglichen Betreibern prüfen, ob der Platz dafür vorhanden ist“, meint der Erste Stadtrat. Anders sieht es hingegen im Bereich der Kinderbetreuung aus, dieses Thema ist bereits fest in der Planung verankert. „In einem der Baukörper möchten wir im Erdgeschoss eine Krippe integrieren und so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, kündigt der Dezernent an. Die Gesamtkosten für das Vorhaben am Talweg ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmen und auch hinsichtlich eines genauen Zeitplans könne derzeit keine verlässliche Einschätzung abgegeben werden.

Allerdings könnte der Spatenstich auf dem Gelände unweit der Rodau schneller erfolgen, als gedacht. Denn die Idee, dort Wohnraum zu errichten, ist keine neue. So haben die Stadtverordneten bereits Ende 2020 einen Bebauungsplan für das Areal verabschiedet. Von Seniorenwohnanlagen war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine Rede. „Ursprünglich sollten dort hochwertigere Wohnungen für Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger entstehen“, erläutert Krey. Grundrisse wurden erstellt, Genehmigungen und Fördermittel eingeholt – doch dann kam der Krieg in der Ukraine.

„Aufgrund der unsicheren Kosten- und Materiallage hat der Aufsichtsrat der Wohnbau das Vorhaben gestoppt und es wurde vorerst auf Eis gelegt“, erläutert der Sozialdezernent. Nun werden die alten Pläne also wieder rausgekramt und dienen unter Anwendung einiger „Modifizierungen“ als Blaupause für die kommende Seniorenwohnanlage. „Es liegt sogar schon das Baurecht vor, was den Prozess natürlich unheimlich beschleunigt“, blickt der 40-Jährige positiv auf den weiteren Verlauf des Projekts. (Jan Lucas Frenger)

Seniorenwohnen: So ist die Lage in Mühlheim Die Wohnbau GmbH besitzt derzeit rund 130 Seniorenwohnungen in fünf Wohnanlagen. Zudem unterhält der kommunale Dienstleister elf senioren- und behindertenfreundliche Parteien im Verwaltungsgebäude sowie in der Ulmenstraße. Mitte vergangenen Monats waren rund 80 Senioren für eine Wohnung vorgemerkt. „Es kann aber durchaus sein, dass ein Teil bereits anderweitig untergekommen ist. Wir sind hier auf Rückmeldungen angewiesen“, erläutert Alexander Krey.