Einbrecher verwüsten Kita

Betreuung ja, Beute nein

Mühlheim - Fast jeder hortet Bares oder Familienschmuck in einer Schublade. Außer Kindertagesstätten und Vereinsheime. Was genau also wollen Einbrecher ausgerechnet in solchen Einrichtungen?

An Hoffnung auf echte Beute kann’s nicht liegen. Und doch schwappt seit Monaten eine Einbruchswelle über solche Institutionen hinweg. Mehrere Kitas hat es schon erwischt. Und auch das Rotkreuz-Domizil. Der Sachschaden war immer höher als die paar Euro, die herumlagen. Blinde Zerstörungswut?

Wie die enden kann, sieht man an der Lämmerspieler Regenbogeninsel. Viele Kinder müssen in Containern betreut werden, weil Kriminelle das Gebäude bis zur Sanierungsreife fluteten. Und nun der nächste Fall: Von Mittwoch auf Donnerstag, berichtete die Polizei, suchten Einbrecher den Kindergarten im Müllerweg heim, „hinterließen offenbar absichtlich einen Schaden von etwa 5000 Euro“. Zwischen 16 und 10 Uhr hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten Büros, zerschlugen die Möbel. Ob sie was geklaut haben, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und geht auch ihrem Verdacht nach, dass dieselben Täter zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen ein Vereinsheim an der Anton-Dey-Straße knackten. Wieder mit viel Zerstörung, wieder ohne Beute. Hinweise: Tel.: 069/8098-1234.

