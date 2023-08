Ärger um Gehwegzustand in Mühlheim: „Einfach nur stümperhaft“

Von: Jan Lucas Frenger

Alles andere als eben: Der Zustand des Bürgersteigs in der Lämmerspieler Straße in Mühlheim sorgt für Diskusionen. © frenger

Ein Mühlheimer Rentner stürzt auf dem Gehweg der Lämmerspieler Straße und beklagt dessen Zustand. Die Stadt weist die Vorwürfe hingegen zurück.

Mühlheim – Verschobene Bodenplatten, hervorstehende Wurzeln und fehlende Beleuchtung: Die Mängelliste, die Johannes Risse für den Gehweg auf der Ostseite der Lämmerspieler Straße erstellt und an die Verantwortlichen im Rathaus geschickt hat, ist lang. Der 70-Jährige wohnt ganz in der Nähe und ist daher oft auf dem Abschnitt zwischen dem Mühl-heimer Tor und dem Ortsausgang Süd Richtung Lämmerspiel unterwegs. Ende des Monats passiert es dann: der Rentner stürzt über „eine der zahlreichen Stolperfallen“, berichtet unter anderem von Verletzungen im Gesicht, am linken Knie und seinem Arm.

Ein Vorfall, der hätte verhindert werden können, findet Risse. Der Zustand des Bürgersteigs sei schon länger ein Problem. „Der ganze Weg ist von vorne bis hinten einfach in einem sehr miserablen Zustand: zahlreiche Platten wurden durch Baumwurzeln hochgedrückt, an anderer Stelle sind sie gebrochen oder haben sich verschoben – und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer“, gibt der Mühl-heimer zu bedenken. Neben vermeintlichen Stolperfallen bemängelt der Rentner zudem die spärliche Beleuchtung des gesamten Abschnitts: „Auf der anderen Straßenseite sind zwar Laternen angebracht, die reichen aber nie und nimmer aus, damit man als älterer Mensch auch auf der Ostseite etwas sieht.“ In Kombination mit dem unebenen Terrain gleiche die Route daher insbesondere in der Nacht einem Spießrutenlauf.

Mit den bisherigen Reparaturmaßnahmen seitens der Stadt zeigt sich Risse mehr als unzufrieden. In seinen Augen wurden die Arbeiten „einfach nur stümperhaft und schlampig“ erledigt. So habe die Verwaltung etwa erst kürzlich lose Platten entfernt und durch eine wassergebundene Wegdecke ersetzt. „Die Vertiefung wurde aber viel zu hoch aufgefüllt, sodass sich gleich wieder Unebenheiten gebildet haben“, bemängelt der Rentner. Ihm zufolge hätten nach einer „Untergrundverfestigung direkt neue Platten verlegt werden müssen“.

Risse fühlt sich im Stich gelassen, seine Beschwerden seien bisher stets ignoriert worden. „Ich habe die Verwaltung schon vor ein paar Jahren auf die Mängel aufmerksam gemacht, eine Antwort habe ich nie bekommen.“ Er fordert die Stadt daher nun dazu auf, ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen: „Ich erwarte ja nicht, dass gleich auf dem ganzen Weg Verbundpflaster verlegt wird, aber die alten Platten sollten abgenommen und nach Begradigung des Untergrunds durch neue ersetzt werden.“

Und siehe da: Bereits wenige Tage nach seiner Beschwerde, meldet sich die Verwaltung zu Wort, weist in einem Schreiben darauf hin, die beschriebenen Mängel gegebenenfalls reparieren zu lassen. Auf Nachfrage heißt es dann jedoch, die Schäden seien zwar bekannt und dokumentiert, entsprächen allerdings nur teilweise den Darstellungen. Ob und wann die vermeintlichen Mängel beseitigt werden, ist demnach unklar.

Eine umfassende Sanierung des Abschnitts sei derzeit nicht geplant, ein Telekommunikationsanbieter habe dort Arbeiten angekündigt, die es abzuwarten gilt. „Da sich Erneuerungen häufig nicht nur auf den Gehwegbereich beschränken, sind für eine grundhafte Instandsetzung umfangreiche finanzielle Mittel und personelle Kapazitäten notwendig“, teilt die Stadt weiter mit und ergänzt: „Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist ein zentrales Anliegen, der Zustand der Verkehrsoberflächen wird daher durch regelmäßige Begehungen – auch im Bereich der Lämmerspieler Straße – kontrolliert.“

Den Vorwurf der „stümperhaften Arbeit“ weist die Verwaltung daher entschieden zurück, die durchgeführten Maßnahmen entsprächen der Norm. „Grundsätzlich wird versucht, die Flächen so herzurichten, dass der Plattenbelag wieder eingebaut werden kann. Sollte dies aufgrund von Wurzeleinwuchs nicht ohne Beeinträchtigung des Baumes möglich sein, werden zur Herstellung der Verkehrssicherheit stattdessen Felsenkiesflächen eingesetzt“, so die Begründung.

Johannes Risse überzeugt das nicht. Er wirft der Stadt vor, das Thema unnötig hinauszuzögern, während die Situation auf der Lämmerspieler Straße insbesondere für bewegungseingeschränkte Menschen weiterhin alles andere als sicher sei. „Es geht mir weniger um mich selbst. Den Sturz habe ich verkraftet, aber das gilt längst nicht für jeden.“ (Jan Lucas Frenger)