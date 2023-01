Erhalt des immateriellen Kulturerbes

Von: Ronny Paul

Im Einsatz für die Natur: Für den Erhalt und die Pflege der Streuobstwiesen auf dem Gailenberg soll ein Verein gegründet werden. Rainer Kraft (Mitte) könnte der neue Vorsitzende werden. archiv © m

Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern will sich zu den „Streuobstfreunden Mühlheim/Hanau“ zusammenschließen. Die Versammlung zur Vereinsgründung ist für den 12. Januar geplant. Die Idee hinter dem Verein: „der Erhalt des immateriellen Kulturerbes Streuobstwiese“ am Gailenberg und allgemein „die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes und der Landtagspflege im Sinn des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder“.

Mühlheim – Mit der Vorbereitung und der Mitgliedersuche hatte Rainer Kraft, Vorsitzender des Mühlheimer Ablegers der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, bereits bei der jüngsten Baumpflanzaktion der SDW am Gailenberg begonnen. Bei einem Vorbereitungstreffen hat sich eine Gruppe um Kraft mit dem möglichen Fundament des Vereins beschäftigt. Unterstützt wird die Initiative von den Unteren Naturschutzbehörden des Kreises Offenbach und aus Hanau, von den Städten Mühlheim und Hanau, von Landschaftspflegeverbänden sowie vom regionalen Streuobstbeauftragten Bastian Sauer.

Kraft, möglicher Vorsitzender der Streuobstfreunde, erläutert Zweck und Ziele: Schutz, Erhalt und fachgerechte Pflege sowie die Neupflanzung von Streuobstflächen mit regional bodenständigen Hochstammobstsorten unter Berücksichtigung des jeweiligen Standortes stehen ganz oben auf der Vereinsagenda. Dazu soll Interessierten, die Streuobstwiesen neu anlegen oder erwerben möchten, beziehungsweise diese erworben oder übernommen haben, schulend und beratend zur Seite gestanden werden.

Des Weiteren wollen die Streuobstfreunde Umweltbildung und Wissen an alle Altersstufen – insbesondere auch an Kindergärten und Schulen – weitergeben, etwa bei Streuobstwiesenfesten oder sonstigen Veranstaltungen.

Ebenfalls, so lautet Kraft zufolge ein Ziel, sollen die Grundstückseigentümer sich untereinander sowie mit anderen Personen, Gruppen oder Vereinen vernetzen und so mehr in die Pflicht genommen werden. Kraft erhofft sich dadurch Synergieeffekte. „Es ist wichtig, gemeinsam Probleme anzugehen, etwa bei der Bewässerung.“ Auch steht zur Debatte, ob der Verein Flächen zur Betreuung und Pflege beziehungsweise zur Weitergabe an Interessierte ankauft oder pachtet. Der Punkt müsste aber erst von der Mitgliederversammlung genehmigt werden.

Angedacht sind ein monatlicher Streuobststammtisch, der Austausch von Maschinen und Gerätschaften sowie gemeinsame Einsätze, Weiterbildungsseminare und Workshops für alle Altersklassen sowie Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. Als Jahresmitgliedsbeitrag stehen zwölf Euro im Raum. (Ronny Paul)

Infos: Die Gründungsversammlung der „Streuobstfreunde Mühlheim/Hanau“ ist für Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr, im Wohnzimmer des Schanz (Carl-Zeiss-Straße 6) geplant. Rainer Kraft bittet Interessierte, sich per Mail, rainer.kraft.mhm@web.de, oder unter 06108 77094 anzumelden. Der Initiator betont aber, dass auch Interessierte, die sich nicht angemeldet haben, willkommen sind.