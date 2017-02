Erhalt der Fähre: Stadt soll auf Kreis einwirken 

Mühlheim - Die Mühlheimer Politik hat die Stadt beauftragt, sich beim Kreis Offenbach für den Erhalt der Fährverbindung nach Dörnigheim einzusetzen. Die Frage, ob dafür ein neues Gefährt nötig wäre oder das 54 Jahre alte und in den letzten Jahren oft ausfallende Modell noch durchhält, können wohl nur Gutachter beantworten. Von Marcus Reinsch

Mit der Mühlheimer Fähre verhält es sich wie mit den Landes-, Bundes- und Kreisstraßen vor Ort: Sie sind da, sie werden vor allem von Mühlheimern genutzt – aber der Einfluss heimischer Volksvertreter auf alles, was dort passiert, ist minimal. Im Fall Fähre hat sich das Stadtparlament am Donnerstagabend dazu entschieden, den Magistrat auf den Kreis Offenbach als Eigentümer des Gefährts einwirken zu lassen, „den weiteren Bestand der Verbindung zu sichern und zukunftsfähig zu gestalten“.

Lesen Sie dazu auch: Wohin steuert die Fähre? Kreis verhandelt mit Betreiberfamilie Konkret soll ein Vertreter des Kreises den Mühlheimer Bauauschuss darüber informieren, was die wohl mindestens bis zum Frühjahr laufenden Vertragsverhandlungen des Kreises mit der Fährenpächter-Familie Spiegel ergeben haben. Und was die anstehenden Verkehrsgutachten über die Überlebenschance der Fähre sagen.

Ludwig Neunobel, dessen SPD den Antrag mit dem Koalitionspartner CDU ins Rennen geschickt hatte, verwehrte sich gegen den Vorwurf des Grünen Volker Westphal, dass die Große Koalition „sich wegducke“. Fakt sei, dass die Stadt kein Mitspracherecht habe. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als moralisch auf den Kreis einzuwirken.“

Der war eigentlich schon in den jüngsten Bauausschuss eingeladen gewesen, sagte allerdings mit Verweis auf besagte laufende Verhandlungen ab. Nur die Spiegels seien gekommen, hätten aber eben nichts über ihre Gespräche mit dem Kreis gesagt. „Wir sind in Sorge, dass da etwas schiefläuft“, fasste Westphal zusammen. Er nannte „immense technische Probleme“ an Fähre selbst und beispielsweise der Seilanlage, hohe Spiegel-Investitionen in das Gefährt, einen hohen jährlichen Kraftstoffverbrauch, eingeschränkte Betriebszeiten, die Unmöglichkeit des Transports von Lastwagen und mehr. Die Grünen hatten – letztlich vergeblich – anstelle der „Einwirkung“ in einem eigenen Antrag eine konkrete Planung für die Sicherung der Verbindung gefordert.

Dr. Jürgen Ries, Fraktionsvorsitzender der „Bürger für Mühlheim“, verwies auf die Fahrgastzahlen. Die seien rückläufig, eben weil die Kundschaft die Verbindung nach Dörnigheim nicht als verlässlich erlebe. Das wiederum belaste die Wirtschaftlichkeit. Ein Teufelskreis. Ries ist überzeugt, dass „die Fähre neu gebaut werden muss“ und vermutet, dass der Kreis stattdessen „auf Zeit spielt und hofft, dass sich das Problem Fähre von selbst löst“. Das macht er unter anderem daran fest, dass der Kreistag für dieses und fürs nächste Jahr wieder nur je 1500 Euro für die Fähre vorgesehen hat. Ein Antrag der Freien Wähler auf 20 000 Euro für die Fähre im Kreishaushalt 2017/18 sei im Dezember mit breiter Mehrheit abgelehnt worden.

Ries regte an, dem Kreis als Stadt Mühlheim eine Kostenbeteiligung anzubieten, also auch eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Für Volker Westphal nachvollziehbar. „Wir reden hier nicht über Schönheitsreparaturen oder einen Ölwechsel und laufen Gefahr, die Fähre zu verlieren.“

Bürgermeister Daniel Tybussek geißelte diese Anregung als „Bärendienst“. Denn er schwäche die Verhandlungsposition der Stadt, obwohl die Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger (CDU) im Gespräch mit ihn kein Signal habe erkennen lassen, dass der Kreis den Fährenbetrieb einstellen wolle. In der Tat ist der Vorteil an der Mühlheimer Machtlosigkeit, dass die Stadt für die Fähre bisher keinen Cent selbst aufbringen muss. Und das solle auch so bleiben, betonte der CDU-Fraktionschef Marius Schwabe. Der Kreis müsse die Probleme lösen – auch wenn das Problem natürlich sei, dass die Fährverbindung auf einer Kreissstraße laufe, diese aber am Dörnigheimer Ufer endet. Dort beginnt der Main-Kinzig-Kreis, der ebenfalls kein eigenes Geld in die Fähre stecke.

Kreis-Sprecherin Ursula Luh verwies gestern auf Anfrage auf den noch laufenden Vertrag. Der besage, dass „der laufende Unterhalt der Fähre samt der Reparaturen Sache des Betreibers“ ist. Deshalb reserviere der Kreis seit vielen Jahren immer 1500 Euro. Außer alle fünf Jahre, wenn die Landrevision ansteht, quasi der TÜV. Von Aussitzen könne also nicht die Rede sein. „Wir immer dafür gesorgt haben, dass der Betrieb weiterläuft.“ Nun stünden noch Gutachten aus. Die Erkenntnisse aus diesen sorgen hoffentlich dafür, dass die Fähre wieder ohne Einschränkungen fahren kann. „Wir müssen uns da auf die technischen Gutachter verlassen, und die sagen: Die Fähre kann noch fahren.“

