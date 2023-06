Das Ende einer Ära: Daniel Tybussek blickt auf 12 Jahre als Mühlheims Bürgermeister zurück

Von: Ronny Paul

Bereit für Neues: Nach zwölf Jahren als Bürgermeister von Mühlheim wechselt Daniel Tybussek zur „Deutsche Training GmbH“. © ron

Daniel Tybussek tritt seinen Posten als Mühlheims langjähriger Rathauschef an Nachfolger Alexander Krey ab und blickt noch mal auf Höhen und Tiefen seiner Amtszeiten zurück.

Mühlheim – Eine Ära auf dem Chefsessel des Mühlheimer Rathauses endet. Nach zwölf Jahren im Amt übergibt Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD) den Führungsstab an den bisherigen Ersten Stadtrat Alexander Krey (CDU). Im Interview spricht der scheidende 46-Jährige über seine Zeit als Rathauschef und seine Pläne für die Zukunft.

Ihre Zeit als Bürgermeister von Mühlheim endet. Überwiegt Vorfreude auf Neues oder Wehmut, dass es vorbei ist?

Beides. Ich habe mich bewusst entschieden, nach zwölf Jahren aufzuhören. Von daher habe ich dies gut überlegt und ein klares Ziel. Aber zwölf Jahre sind natürlich eine lange Zeit mit vielen angenehmen und prägenden Begegnungen innerhalb und außerhalb des Rathauses. In all den Jahren war mir der Umgang mit den Menschen immer am wichtigsten. Da schwingt natürlich auch ein bisschen Wehmut mit.

Was hält die Zukunft für Sie bereit? Bleiben Sie Mühlheim verbunden?

Selbstverständlich. Mühlheim ist meine Heimatstadt, meine Kinder sind genauso wie ich hier groß geworden, wir sind hier verwurzelt. Beruflich wird es mich unter der Woche in mein neues Büro am Chiemsee verschlagen, beziehungsweise werde ich bundesweit für „Deutsche Training GmbH“ unterwegs sein. Aber meine Familie wird in Mühlheim bleiben und an Homeoffice-Tagen und an Wochenenden bin ich auch hier.

Wenn Sie auf die zwölf Jahre zurückblicken, welche Schlaglichter bleiben Ihnen in Erinnerung?

Es ist schwierig, aus den zwölf Jahren etwas besonders hervorzuheben. Es war eine intensive Zeit. Besonders positiv war, dass es in der größten Krise, der Corona-Pandemie, so einen Zusammenhalt und so ein Miteinander gab. Es ist ein unheimlich tolles Gefühl zu wissen, dass in einer großen Krise, in der keiner weiß, wie es weitergeht, so viele bereit sind, anzupacken, für einander da zu sein und zu helfen.

Was war die schwierigste Situation für Sie?

Die Corona-Pandemie und die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Da sind wir als Kommune vor wirklich enorme Herausforderungen gestellt worden.

Sie haben es in Ihren Amtszeiten mit wechselnden Mehrheitsverhältnissen zu tun gehabt. Wann war es besonders einfach oder schwer, für Ihre Vorhaben Mehrheiten zu finden?

Zu Beginn war es Rot-Grün, nach der Kommunalwahl dann eine Große Koalition. Letztendlich, wenn man Koalitionen schließt, ist die Koalitionsvereinbarung mit den Zielen wichtig, die von den Mitgliedern der beteiligten Parteien beschlossen werden. Entscheidender wird’s aber, wenn Sachverhalte auftauchen, die in keinem Vertrag geregelt sind. Und da ist es aus meiner Sicht immer wichtig, dass man Pro und Contra abwägt und dann eine Entscheidung trifft, um weiterhin gut zusammenarbeiten zu können. Und das ist über beide Legislaturperioden gelungen.

Und zum Schluss mit Tansania war es schwierig?

Eigentlich nicht. Das Schwierigste für mich, war es zu akzeptieren, dass es mit der Stadt nicht mehr so voran geht. Die schlechteste Alternative ist immer, keine Entscheidung zu treffen. Wenn man eine Entscheidung trifft und gut abwägt, geht es weiter. Trifft man keine, bleibt man einfach stehen. Man war bereit, fast ein Jahr keinen genehmigten Haushalt zu haben. Damit hat die Allianz aber nichts in der Form entschieden, dass ich etwas hätte machen müssen, hinter dem ich nicht stehe.

Zu Beginn Ihrer ersten Amtszeit war das vorherrschende Thema die Biogasanlage. Würden Sie angesichts der Entwicklungen im Nachhinein sagen, hätten wir das Projekt besser durchgezogen?

Nein, das war keine politische Entscheidung. Meine Linie war immer: versuchen, mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden. Zu Beginn hatte ich gedacht, mit ein paar Stellschrauben und außerhalb des Wahlkampfs lässt sich die Biogasanlage auf die Schiene bringen. Das ist aber nicht gelungen. Das Projekt war nicht wirtschaftlich. Und wenn man heute sagt, das Gas könnten wir gut gebrauchen: Die Zuckerrübe aus der Wetterau würde auf gar keinen Fall mehr für das gleiche Geld wie damals hier her transportiert werden. Unterm Strich: Eine Biogasanlage zu bauen ist nichts Verkehrtes, aber der Standort war sicher nicht geeignet.

Der mit Bürgerbeteiligung gestartete Verkehrsversuch auf der B 43 ist bis heute noch gegenwärtig im Stadtbild. Hätten Sie einen derart zähen Prozess seinerzeit für möglich gehalten?

Wenn man mit anderen Behörden zu tun hat und so ein komplexes Projekt angeht, muss man sicher damit rechnen, dass man einen langen Atem braucht. Dass nach zwölf Jahren der Verkehrsversuch immer noch sichtbar ist, damit hätte ich fürwahr nicht gerechnet. Hätte man zum damaligen Zeitpunkt gewusst, dass der Ausbau nach zwölf Jahren immer noch nicht abgeschlossen ist, hätte man vielleicht anders entschieden. Nichtsdestotrotz sind die Zielsetzungen positiv und lassen das Projekt als sinnvoll erscheinen.

Die Stadt hat zweimal während Ihrer Zeit als Bürgermeister den Spar-Euro für nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln bekommen. Auf der anderen Seite musste angesichts der immer weiter steigenden Ausgaben und Kosten die Grundsteuer B angehoben werden. Wie schwer fiel Ihnen der Spagat zwischen gestalten können und haushalten müssen?

Das ist der kommunalpolitische Spagat, den man immer gehen muss. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Lokalpolitik. Man ist immer nah am Bürger dran und wird schon morgens beim Bäcker angesprochen. Da gilt es dann immer zu vermitteln, was unsere Möglichkeiten sind. Letztendlich bekommen wir als Stadt viele Vorgaben von Bund und Land, bei denen zahlreich das Konnexitätsprinzip verletzt wird. Wer bestellt, bezahlt, gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Das kann einen ziemlich frustrieren. Vor Ort greifbar ist aber immer nur der Kommunalpolitiker. Da müssen wir aufpassen, dass insgesamt die lokale Demokratie nicht geschwächt wird, weil wir die Ehrenamtler ja brauchen. Nicht nur in den Vereinen, sondern auch in der Kommunalpolitik.

Als Sie verkündet haben, nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen, haben Sie gesagt, ein neuer Impuls tue der Stadt gut. Haben Sie am Ende Amtsmüdigkeit verspürt?

Nein. Ich fühle mich nach wie vor sehr gut. Mein Terminkalender war bis zum Schluss prall gefüllt. In der Verwaltung haben wir vieles noch auf den Weg gebracht, die Haushaltsgenehmigung für 2023 liegt vor, wir haben einen guten Abschluss für 2022 erzielt. Ich möchte ein gut geordnetes Rathaus übergeben, wobei das in der Hinsicht leicht fällt, da Kollege Krey schon seit einigen Jahren als Erster Stadtrat arbeitet und sich gut auskennt.

Was geben Sie Ihrem Amtsnachfolger mit auf den Weg?

Ich wünsche ihm eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen und dass es ihm gelingt, die Mehrheiten so zu organisieren, dass es in Mühlheim vorangeht. Es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen, damit es weitergeht. Ob die richtig oder falsch waren, müssen hinterher andere beurteilen.

Schließen Sie ein politisches Comeback in Mühlheim – etwa in Ihrer SPD – aus?

Grundsätzlich sollte man niemals nie sagen, weil man dann Türen zu macht, vor denen man später steht. Ich kann mir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, kommunalpolitisch noch mal aktiv zu werden. Mit 46 Jahren aber weit in die Zukunft zu blicken, dafür fühle ich mich noch zu jung. Ich bleibe dem Ortsverein als Kassierer erhalten, und wenn mich jemand um meine Meinung fragen sollte, werde ich immer eine Meinung haben. Ich habe aber nicht vor, mich in den nächsten Jahren kommunalpolitisch zu äußern.

Das Gespräch führte Ronny Paul.