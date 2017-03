Schuldscheine im Tresor

Mühlheim - Die Verhandlung vor dem Schöffengericht fängt gestern gar nicht erst an. Statt dessen verkündet Vorsitzender Richter Manfred Beck einen Strafbefehl von einem Jahr Haft auf Bewährung. Denn der Angeklagte war schon zum zweiten Mal nicht zu seinem Verhandlungstermin erschienen. Von Stefan Mangold

Der 43-Jährige arbeitete in den Jahren 2012 und 2013 als Filialleiter in der Mühlheimer Dependance einer Fleischklopsbräterei. Schon nach ein paar Tagen fiel seinem Chef eine Merkwürdigkeit im Bargeldbestand auf. Im Tresor fehlten 700 Euro, wo 2500 Euro liegen sollten, um Lieferrechnungen bezahlen zu können. Statt dessen befand sich dort ein Zettel, quasi als Schuldschein gedacht. Der Eigentümer rügte seinen Filialleiter ob dessen Vorgehensweise. Der behauptete, nicht gewusst zu haben, dass seine Art des Geldleihens in Deutschland nicht nur als unorthodox gilt, sondern auch verboten ist. Nach zwei Tagen glich er die 700 Euro wieder aus.

Im Dezember 2012 erzählte der Mann dann einer Kollegin die Geschichte von seinem Bruder. Der habe in der Heimat einen Unfall überlebt, sei schwer verletzt und bräuchte dringend eine Operation, für die das Geld fehle. Die Kollegin, offensichtlich ein herzensguter Mensch, ging mit dem Angeklagten zur Bank. Sie bekam einen Kredit von 10.000 Euro genehmigt und übergab ihm das Geld. Die beiden vereinbarten Ratenzahlung. Die klappte zwei Monate, dann nicht mehr. In der Folgezeit entnahm der Angeklagte weitere 1560 Euro aus dem Tresor und hinterließ wieder einen Zettel. Es können auch 1580 Euro gewesen sein. Zwischen Filialleiter und Eigentümer entbrannte über das Thema laut Akten ein Disput.

Der Eigentümer bekam später mit, wie jene Mitarbeiterin, die für den Angeklagten den Kredit aufgenommen hatte, über ihr Leid klagte. Das nahm er zum Anlass, selbst noch mal einen Kassensturz zu vollziehen. Das Ergebnis: 2750 Euro fehlten im September 2013. Außerdem wollten im gleichen Monat Geldkuriere Einnahmen abholen. Sie fanden statt einem Sack mit 3645 Euro wieder nur einen Zettel, auf dem die Summe notiert stand. Der Eigentümer forderte den Filialleiter auf, die gut 6400 Euro binnen eines Monats zu begleichen. Als der Angeklagte die Frist verstreichen ließ, erstattete der Eigentümer Anzeige, wobei er auch den Kredit seiner Angestellten zur Sprache brachte. Der Angeklagte diagnostizierte sich bei der anschließenden Vernehmung als spielsüchtig.

Zum ersten Prozesstermin im letzten Jahr war der Mann nicht erschienen, hatte statt dessen ein Attest von einem Psychiater geschickt. Je näher ein Strafprozess rückt, desto stärker kippt offenbar sein seelisches Gleichgewicht. Seine Verteidigern Julia Nedona liest gestern aus einem weiteren Attest vor, das dem Mann bescheinigt, zurzeit nicht verhandlungsfähig zu sein. Er befinde sich in einer psychiatrischen Klinik, deshalb müsse das Gericht auf seine Präsenz verzichten.

Der Angeklagte bemüht sich ansonsten darum, den Schaden wieder gut zu machen. Der früheren Kollegin gab er bisher 3000 Euro zurück. Und bei der Verhandlung zahlt seine Verteidigern zum selben Zweck weitere 2300 Euro ein. Richter Manfred Beck schlägt der Staatsanwältin, der Rechtsanwältin Nedona und dem Pflichtverteidiger Volkmar Biehl vor, einen Strafbefehl von einem Jahr auf Bewährung plus 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ergehen zu lassen – samt der Verpflichtung, den kompletten Schaden zu beheben. So ein Strafbefehl ist ohne mündliche Verhandlung möglich, darf die Dauer von einem Jahr Bewährungshaft aber nicht überschreiten. Alle Verfahrensbeteiligten erklären sich einverstanden. Der Verurteilte kann später Widerspruch einlegen.

Einen Job fand der mutmaßlich spielsüchtige Mann übrigens auch wieder. Der klingt nach Konfrontationstherapie: Er arbeitet jetzt teilzeit in einer Spielothek.

