Mühlheims Stadtverordnete diskutieren Mainfähre: „Fangen wieder bei Null an“

Von: Jan Lucas Frenger

Schmerzlich vermisst: Bis Dezember soll der Magistrat prüfen, ob eine neue Fähre in Mühlheim realisierbar ist. © mangold

Die mögliche Rückkehr der Mainfähre erhitzt die Gemüter der Stadtverordneten. Der Magistrat soll bis Dezember prüfen, ob das Vorhaben in Mühlheim gelingen kann.

Mühlheim – Neben der Situation auf der B 43 gibt es kaum ein anderes Thema, das die Stimmung im Stadtparlament derart zum Überkochen bringt, wie die mögliche Wiedereinführung einer Fährverbindung zwischen Mühlheim und Maintal. Nachdem eine potenzielle Rückkehr lange Zeit außer Frage schien, hat die Bürgerinitiative (BI), die sich seit Jahren für das Anliegen engagiert, mit ihrer Machbarkeitsstudie rund um eine Elektro-Fähre (wir berichteten) dem Thema wieder Leben eingehaucht.

Mit der SPD erhält die BI nun einen weiteren, wenn auch unverhofften, Unterstützer. Während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung haben die Sozialdemokraten, die bisweilen eher als Fähren-Kritiker in Erscheinung getreten waren, einen Antrag eingebracht, wonach sie den Magistrat unter anderem mit der Anschaffung einer Fähre sowie der Einrichtung einer dauerhaften Verbindung beauftragen wollen. „Die BI hat aufgezeigt, wie einfach und kostengünstig die Wiederherstellung gelingen kann“, heißt es in dem Vorschlag. Die maximalen Gesamtausgaben beziffert die Opposition auf fast 300 000 Euro pro Jahr.

Bei den Mitgliedern der Allianz für Mühlheim (CDU, Grüne, Bürger für Mühlheim und FDP), die ihrerseits mit einem Änderungsantrag zur Prüfung des Vorhabens kontern, stößt das Vorgehen der SPD auf wenig Gegenliebe. Sie sind vom plötzlichen Meinungsumschwung irritiert. „Hätten Sie diesen Tenor vor fünf Jahren an den Tag gelegt, würde die Fähre heute noch fahren“, poltert Dr. Jürgen Ries, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Mühlheim.

Er sieht die SPD maßgeblich für die Abschaffung der alten Verbindung verantwortlich. „Wir hatten damals vier Gebietskörperschaften mit im Boot, aber alle Anträge wurden abgelehnt, weshalb wir wieder bei Null anfangen müssen“, kritisiert Ries und weist darauf hin, dass in der Sache ohnehin noch wichtige Details, etwa zur Trägerschaft, geklärt werden müssten.

Tim Rieth von den Grünen gibt derweil zu bedenken, dass für die Einrichtung einer Fährverbindung auch aktuelle Entwicklungen wie die Steigerung der Löhne berücksichtigt werden sollten. „Seitdem die Studie durchgeführt wurde, hat sich in einigen Bereichen die Zahlengrundlage wieder verändert“, so der Fraktionsvorsitzende.

Und auch das Thema Personal sorgt bei den Stadtverordneten für Bauchschmerzen. In ihrem Antrag schlägt die SPD vor, die Ausbildung könne in Kooperation mit den Fähren in Rumpenheim und Seligenstadt erfolgen, doch die CDU hegt Zweifel an diesem Modell. „Ich habe mit den dortigen Fährbetrieben gesprochen – die denken gar nicht daran, dort jemanden auszubilden“, berichtet Christdemokrat Roman Schwabe und erhält prompt Unterstützung von Sohn Marius. „Der Antrag kann in dieser Form nicht funktionieren und ist nicht seriös – das wissen Sie bei der SPD auch“, so der Fraktionsvorsitzende.

Die Genossen verteidigen den Vorschlag. „Es hat tatsächlich ein Richtungswechsel stattgefunden, die tolle Arbeit der BI hat das bewirkt“, sagt Vorsitzender Harald Winter und wirft der Allianz vor, das Thema Fähre schleifen zu lassen. „Wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass etwas Handfestes kommt, aber die Reaktionen zeigen, dass das Thema bei der Allianz wohl nur noch nebensächlich ist.“

Bürgermeister Alexander Krey (CDU) schreitet ein, versucht, die Gemüter zu beruhigen. „Ich will dafür werben, das Anliegen nicht mit gegenseitigen Vorwürfen enden zu lassen.“ Vorschlag der Allianz: Der Magistrat soll bis Dezember klären, ob und unter welchen Voraussetzungen das Projekt überhaupt möglich ist. „Denn momentan können wir aufgrund fehlender Mittel im Haushalt ohnehin nicht handeln“, sagt Krey.

Das überzeugt auch die SPD. Die Sozialdemokraten lassen sich allerdings noch zusichern, in den kommenden Sitzungen des Bauausschusses eine Wasserstandsmeldung zu den laufenden Überprüfungen zu bekommen, ehe sie dem Änderungsantrag, der kurz darauf mit großer Mehrheit beschlossen wird, beitreten. (Jan Lucas Frenger)