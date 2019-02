Farbeimer abgeladen

Umweltsünder an den Steinbrüchen

+ © Privat Umweltsünder am Werk: Unbekannte haben Farbeimer an den Steinbrüchen entsorgt. Foto: p © Privat

Mühlheim – Kurz vor der Einmündung zur Gaststätte am Grünen See an den Dietesheimer Steinbrüchen haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag illegal Müll abgelagert: zahlreiche, teilweise noch gefüllte Farbeimer, die auch auf legalem Weg durch die Schadstoffannahmestelle der Stadt kostenlos hätten entsorgt werden können.