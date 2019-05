Festmeile statt Online-Handel

Mühlheim – Steht anderswo auf jedem Dorfplatz ein Maibaum, ist der Brauch im Rhein-Main-Gebiet eher ein Exot. Wenig überraschend: Die Idee in Mühlheim einen aufzustellen, kam einem Beisitzer der Gemeinschaft Mühlheimer Fachgeschäfte (GMF), dessen Wurzeln in Bayern liegen.

So berichtet es der Vorsitzende Norbert Ulzhöfer. „Wir haben in einer Vorstandssitzung nach etwas gesucht, das es hier nicht so häufig gibt. “ Und so gab es im vergangenen Jahr die Premiere des Mühlheimer Maimarktes, inklusive passendem Baum. Gerade von den Bürgern, sagt Ulzhöfer, habe er viele positive Rückmeldungen gehört, sodass es den Markt in diesem Jahr erneut gibt, am kommenden Wochenende, 25. und 26. Mai. Von der Bahnhof- bis zur Marktstraße soll es viel zu entdecken geben, inklusive eines breit gefächerten kulinarischen Angebots für das örtliche Gastronomen und Neudeutsch als Foodtrucks bezeichnete Imbisswagen sorgen.

Auf einem Kunsthandwerkermarkt gibt es unter anderem handgearbeitete Gürtel und andere Accessoires, außerdem Geschenkartikel und Schmuck. Die Fachgeschäfte entlang der Feiermeile haben an beiden Tagen geöffnet und wollen spezielle Aktionen vorbereiten. Technikbegeisterte können sich bei einer Fahrzeugmesse, bei der man sich von Autohändlern beraten lassen kann, umsehen.

Langeweile dürfte auch bei den jungen Gästen nicht aufkommen. Es gibt zwei Hüpfburgen, einen von den Mühlheimer Stadtwerken organisierten Kreativ-Workshop, ein Karussell, Entenheben und einen Clown, der Allerlei aus Ballons formt. Rund um den Markt treten Straßenkünstler und Musikacts auf.

Das Live-Programm am Samstag beginnt um 16 Uhr auf der Bühne am Brückenmühlplatz, zuerst spielt die Band „Emergency Exit“, am Abend tritt um 20 Uhr die Band „Makia“ auf, die als Gewinner des 36. Deutschen Rock- und Pop-Preises 2018 in den Kategorien beste Reggaeband, beste Latin-Popband und bestes Weltmusikalbum ausgezeichnet wurde. Und wenn keine Musikgruppe auftritt, heißt es Bühne frei für die Mühlheimer Vereine, die dort ihr Können zeigen. Gegen 22 Uhr wird am Samstag schließlich die Feuershow „Fun & Flame“ einheizen, bei der die Artisten Judith Hildmann und Markus Rockenbach unter anderem brennende Keulen fliegen lassen.

Auch der Sonntag beginnt wieder mit Musik, für 12 Uhr lädt die 20-köpfige Seligenstädter Jazz-Bigband zur Matinee ein. Jazzig geht es dann auch weiter. Ein Urgestein der deutschen Jazzszene, die 1949 in Frankfurt gegründeten „Swingstars“, gibt sich die Ehre. Den Abschluss macht die Mühlheimer Formation „Dezman“ mit Reggae-Rhythmen.

Eine zweite Bühne wird an der Ecke Offenbacher Straße / Marktstraße aufgebaut. Dort wird es Tanzvorführungen und weitere Musikdarbietungen geben. Besucher können die kostenfrei zur Verfügung stehende Tiefgarage im Rathaus nutzen.

Ob sich der Maimarkt unmittelbar auf die Betriebsamkeit in den Mühlheimer Geschäften auswirkt, kann Ulzhöfer nach der Premiere im vergangenen Jahr noch nicht abschätzen: „Das ist schwierig zu bewerten, wir hoffen aber natürlich, dass wir mehr Publikum in die Innenstadt locken können, wenn es die Veranstaltung häufiger gibt“, sagt der GMF-Vorsitzende. Schließlich gebe es Konkurrenz genug, gerade, was den Online-Handel angehe. „Ich bin in Mühlheim aufgewachsen und erinnere mich noch gut, wie voll es früher immer in der Bahnhofstraße war, es wäre schön, wenn wir sie noch stärker beleben könnten.“ Positiv sei es da, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt so gut funktioniere. „Wir haben jederzeit Ansprechpartner, gerade wenn es darum geht, Leerstände zu minimieren. Aber da sind natürlich auch die Mühlheimer gefragt.“ wac