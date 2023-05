Feurige Rhythmen, kühle Drinks: Mühlheimer Beachclub erzeugt Urlaubsfeeling

Von: Michael Prochnow

Grüne Oase: Dank Hanfpalme und Bambusbaum verwandelt sich der Strandclub am Grünen See auch in diesem Jahr in eine tropische Kulisse. © Prochnow

Der Uferlos Beach Club läutet die neue Saison am Grünen See in Mühlheim ein. 15 Tonnen aufgeschütteter Sand sorgen dort für echtes Strandfeeling.

Mühlheim – „Huepa!“ Dieser Ausruf kündete zu Pfingsten immer wieder vom feurigen Spirit des Uferlos Beach. In Südamerika bekunden sie damit Wohlgefallen oder Anerkennung. Die galt am Samstag dem Auftakt der Sommersaison unter Palmen am Grünen See. Das musikalisch vielfältige Programm startete jetzt mit der heimischen Huepa Cuba Band und verbreitet noch bis Ende August Urlaubsgefühle.

Aus der Not geboren, als Reaktion auf die Corona-Erlasse, sicherte die Beachclub-Idee den Gastgebern von der Artificial Family das Überleben. Die Verbote verhinderten Veranstaltungen aller Art und unterbanden die Vermietung der Anlage zwischen Bar und Strand, während viele Kosten weiterhin anfielen, erinnert Felix Frost. Der Mann aus dem Vorstand der „Artis“ pachtete als Unternehmer das Areal und organisierte Konzerte – unter Einhaltung aller Masken- und Abstandsregeln.

„Ich habe den Beachclub als Gewerbe angemeldet, weil sich oft keine Ehrenamtlichen für Dienste finden lassen“, so der Organisator. Für viele Aufgaben werden qualifizierte Mitstreiter benötigt, etwa in der Küche, im Service und der Technik. Ein gutes Dutzend Köche, Kellner und Kräfte für Licht und Ton sind in Teilzeit beschäftigt.

Südamerikanische Klänge: Die Band Huepa hat die Besucher mit ihrem musikalisachen Programm in Urlaubsstimmung versetzt. © Prochnow, Michael

„Das Konzept war 2020 ein großer Erfolg, weil die Leute nicht in den Urlaub fahren konnten“, sagt Frost. Er hatte beim Schreiner extra breite Tische zimmern lassen, Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt, Sand aufgeschüttet und Live-Musik verpflichtet. Später stellte er die Terrasse wieder Gesellschaften zur Verfügung. „Das waren anfangs Selbstläufer“, blickt der Initiator zurück.

Mittlerweile habe sich die Situation gewandelt, nach Wegfall der Pandemie-Einschränkungen gebe es mehr Konkurrenz. „Vor allem 2022 wurden sehr viele Veranstaltungen nachgeholt.“ Für die aktuelle Saison hat Pächter Frost 15 Tonnen neuen Sand vor der Bühne verteilen, sechs neue winterfeste chinesische Hanfpalmen und zwei Bambusbäume liefern lassen. Die Terrasse wurde erweitert, das Dach angehoben, neben der Bühne sind Vollholz-Garnituren für 30 bis 40 Personen aufgestellt.

Auch für die passende Tischdekoration haben der Chef und sein Team gesorgt. Auf der Speisekarten locken passende Spezialitäten vom Handkäs‘ über den Flammkuchen und Tapas bis zu Sandwich und Pita-Taschen. Dazu werden Longdrinks und Cocktails gemixt, ausgewählte Weine wie der Mühlenschoppen gereicht. Die Dietesheimer Landkelterei hat exklusiv für Uferlos 900 Liter Äppler „Beach Barrique extra“ angesetzt.

Die Huepa Cuba Band mit der kubanischen Sängerin Cary Cuellar brachte zur Eröffnung der exotischen Kulisse nun südamerikanische Rhythmen an den Sandstrand. Am Sonntag begeisterte an gleicher Stelle das Duo Tres Notas und nahm das Publikum instrumental mit auf eine Reise durch die Pop- und Rockgeschichte. Fortan wird an jedem Wochenende im Takt unter Palmen gefeiert. (Michael Prochnow)

Infos im Netz uferlos-beachclub.de.