Jugendensemble „Frühbeet“ überzeugt mit Sherlock-Homes-Stück

Die vielen Proben haben sich gelohnt: Die Jugendtheatergruppe „Frühbeet“ unterhielt ihr Publikum souverän mit „Der Hund von Baskerville“. © hackendahl

Mit der Aufführung des kurzweiligen Theaterstücks „Der Hund von Baskerville“ zeigte sich die Jugendtheatergruppe „Frühbeet“ spielfreudig. Die elf Nachwuchsschauspieler und das dreiköpfige Regie- und Leitungsteam erntete für die muntere und tadellose Umsetzung des zweistündigen Zweiakters vom begeisterten Auditorium viel Applaus.

Mühlheim – Am Wochenende führte das junge Ensemble das Krimistück aus der Feder von Arthur Conan Doyle im Gemeindezentrum der Pfarrei von St. Markus vor einem stimmigen Bühnenbild, in tollen Kostümen und mit passenden Requisiten drei Mal auf. Bereits zur Premiere am Freitagabend kamen 80 theaterbegeisterte Zuschauer, an den beiden folgenden Abenden waren es noch weitere Theaterfans. „Seit September letzten Jahres haben wir das Theaterstück einstudiert. Bei den Proben haben wir uns am Skript orientiert“, erläutern Chiara Röder und Kristina Braun, die mit Sarah-Jane Welzbacher Regie und Leitung der munteren Frühbeet-Theatergruppe bilden. „Drei Techniker - zwei am Licht und einer am Ton - haben uns bei der technischen Umsetzung geholfen“, erklären die Organisatorinnen weiter. Im April habe für die jungen Hobbyschauspieler die „heiße Phase“ mit zwei wöchentlichen Proben begonnen.

„Frühbeet gibt es bereits seit über 20 Jahren, 2014 haben wir uns neu aufgestellt“, erläutern die drei theaterspielbegeisterten jungen Frauen. „Wir sind ein fester Kern an jungen Theaterfans, freuen uns aber, wenn jederzeit neue Interessierte mit Theaterbegeisterung dazu kommen.“ Neben der Theaterproduktion vervollständigen regelmäßige Lesungen das Portfolio der jungen Akteurinnen.

Zur Handlung des jüngsten Theaterstücks: Sir Charles Baskerville kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Schon bald bricht Sir Henry aus dem fernen Amerika auf, um auf Baskerville Hall, das in einem verregneten Moorgebiet liegt, sein Erbe anzutreten. War es ein Mord oder fiel auch er dem angeblichen Familienfluch eines mörderischen Höllenhunds zum Opfer? Ermittler Sherlock Holmes und sein Kompagnon Dr. Watson sehen sich einer illustren Schar von Verdächtigen gegenüber. Obwohl sie an ein Verbrechen von Menschenhand glauben, sehen sie sich schließlich tatsächlich mit einem vermeintlichen Monster konfrontiert. Frühbeet setzte das ebenso spannende wie teilweise witzige Stück mit großem Engagement in Szene. (Holger Hackendahl)