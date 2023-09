Baufortschritte an Mühlheimer Grundschulen: Zwischen Freudentaumel und Geduldsprobe

Von: Jan Lucas Frenger

Work in Progress: Bis zum Schuljahr 2024/25 soll der Anbau an der Markwaldschule fertig sein. © Frenger, Jan Lukas

Die Rektorinnen der Rote-Warte- sowie der Markwaldschule geben Zwischenmeldungen, wie es mit den übrigen Bauarbeiten an ihren neuen Gebäuden vorangeht.

Mühlheim – Die erste Woche nach den Sommerferien ist schon wieder vorbei, allein in der Mühlenstadt sind kürzlich über 300 Kinder in ihre schulische Laufbahn gestartet. An der Rote-Warte-Grundschule (RWS) kamen zum neuen Schuljahr insgesamt 45 Sprösslinge hinzu, sie können nun die Vorzüge des hochmodernen Ersatzneubaus in der Birkenwaldstraße genießen. Dieser wurde vor wenigen Monaten offiziell eingeweiht.

Während der Innenbereich damals bereits größtenteils fertiggestellt war, mussten draußen noch letzte Handgriffe erledigt werden. So fehlte auf dem Lehrerparkplatz etwa die Pflasterung, es gab keine Sitzgelegenheiten für die Kinder und auch die Spielgeräte durften aufgrund des anwachsenden Rasens nicht benutzt werden. Auf Fußballtore und Basketballkörbe mussten die Schüler ebenfalls verzichten. „Das hat den Kindern schon gefehlt“, sagt RWS-Schulleiterin Silke Mahr. „Wir hatten dann als Übergangslösung Kisten mit Spielsachen bereitgestellt.“

Dann die Erlösung: Etwa eine Woche vor den Sommerferien werden die Sprösslinge für ihre Geduld belohnt, die Geräte erhalten die Freigabe, der Pausenhof kann endlich in vollen Zügen genutzt werden. „Die Kinder haben sich unheimlich darüber gefreut und konnten es kaum erwarten, die neuen Geräte auszuprobieren“, berichtet Schulleiterin Mahr und zeigt sich erleichtert, dass nun auch das letzte Puzzleteil erfolgreich eingepasst wurde.

„Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem neuen Gebäude und dem Außengelände – es passt einfach“, sagt die Pädagogin. Nun müssten lediglich noch ein paar Restarbeiten – etwa an der Beschilderung oder einzelnen Deckenplatten – erledigt werden, bevor das Projekt endgültig für abgeschlossen erklärt werden kann. „Es wäre auch schön, wenn wir bis Ende des Jahres noch einen Glasfaseranschluss bekämen, damit wir unsere smarten Tafeln vollumfänglich nutzen können“, gibt Mahr zu bedenken und spielt damit auf ein Versprechen an, das ihr Landrat Oliver Quilling (CDU) bei der Einweihungsfeier im Mai gegeben hatte.

Über neue, elektronische Tafeln freuen sich derweil auch die Verantwortlichen der Markwaldschule (MWS), die Anfang des Jahres ebenfalls in ihren Neubau eingezogen sind. Seitdem hat sich einiges auf dem Gelände an der Forsthausstraße getan, das alte Gebäude der Grundschule, das zuvor noch als Übergangslösung genutzt wurde, ist verschwunden – an seiner Stelle entsteht derzeit ein zusätzlicher Anbau zur Erweiterung des modernen Hauptgebäudes.

„In den Ferien ist es durch die starken Regenfälle immer wieder mal zu Verzögerungen gekommen, das Vorhaben liegt aber im Zeitplan“, gibt Rektorin Silke Traser einen Zwischenstand. Der Rohbau für den Anbau steht bereits, doch die Zeit drängt. Denn spätestens zum Schuljahr 2024/25 müssen die Arbeiten abgeschlossen sein, dann bekommt die MWS, an der vor Kurzem 63 Kinder eingeschult wurden, eine weitere Klasse hinzu.

Schon jetzt sind aufgrund der langwierigen Umbaumaßnahmen und des erhöhten Bedarfs nach Schulplätzen zwei Klassen in Containern untergebracht – der zusätzliche Platz wird dringend benötigt. „Wenn das Vorhaben nicht rechtzeitig fertig wird, haben wir keine Kapazitäten und müssten uns um eine Ausweichmöglichkeit bemühen“, betont Traser.

Ein weiterer Grund, weshalb die Verantwortlichen der MWS ein baldiges Ende der Arbeiten herbeisehnen dürften, ist die geplante Neugestaltung des Pausenhofs. Diese kann laut Traser nämlich erst in Angriff genommen werden, wenn der Anbau fertig ist. „Ich hoffe, das gelingt noch im Laufe des nächsten Schuljahres, sodass wir Ende 2025 ein schönes Gelände haben.“

Bis dahin müssen die Kinder allerdings noch ohne Spielgeräte, Sitzgelegenheiten oder Flächen zum Kicken auskommen. „Das hat natürlich für Enttäuschung gesorgt, aber wir haben mit Unterstützung durch den Schulelternbeirat noch mal neue Spielsachen angeschafft, die für diese spezielle Situation geeignet sind und die in der Pause ausgeliehen werden können“, sagt Schulleiterin Traser. (Jan Lucas Frenger)