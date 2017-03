Wald ist nicht gleich Wald

Mühlheim - Wieder eines dieser Zertifikate, wieder eine dieser Abkürzungen, mit denen erstmal keiner was anzufangen weiß: FSC. Aber diesmal steckt wirklich was dahinter. Von Marcus Reinsch

Es beweist, dass Mühlheims Stadtwald nicht nur wirtschaftlichen Ansprüchen genügt, sondern auch ökologischen – bisher seltener, als man glaubt. Die Urkunde, die Mühlheims Revierförster Knud Dockendorf und Erste Stadträtin Gudrun Monat fürs Foto am Seerosenweiher in Markwald auspacken, hat nur einen Fehler: Wände, an die sie sich hängen ließe, gibt es in dieser vergleichsweise freien Natur nicht. Und sie einfach an einen Baum zu nageln, verbietet sich schon angesichts ihrer Bedeutung: Sie kündet davon, dass der Mühlheimer Stadtwald nun nachweislich den Ansprüchen des „Forest Stewardship Council“, kurz FSC, genügt.

Das ist eine gute Botschaft für den Forst, das ist etwas, auf das sich im Grunde jeder Naturnahe was einbilden darf. Denn das FSC-Zertifikat gibt’s nicht geschenkt. Wer es will, muss nach vor allem von Umwelt- und Naturschutzorganisationen formulierten Kriterien nachweisen, dass er in seinem Wald mehr sieht als ein Geschäftsmodell. Kriterien der Prüfung, die das Forstamt Langen als Regisseur auch des Mühlheimer Forsts durchlaufen musste, gibt es Dutzende. Wichtig ist da zum Beispiel, dass Teile der Natur auch mal vor sich hin modern dürfen, nicht überall gleich die ganz dicken Holzerntemaschinen durchwalzen und Kaminbesitzer Brennholz selbst aufklauben dürfen.

Eine Selbstverständlichkeit ist sowas nicht. Zwei von drei Waldbesitzern geben bisher der von ihren Interessensverbänden bevorzugten und weniger anspruchsvollen PEFC-Zertifizierung den Vorrang. Mühlheim war da seit Mitte 2003 an Bord. Nur etwa zehn Prozent der Flächen setzen auf FSC. Obwohl das auch ein Qualitätsmerkmal ist, weshalb FSC-Holz auf dem Markt höhere Preise bringt.

Dass Mühheim eine Schippe drauflegen sollte, entschied das Stadtparlament nach durchaus leidenschaftlicher Diskussion – da ging es sogar um die Frage, ob Jäger noch bleihaltige Munition verschießen dürfen – vor gut einem Jahr. Seither nahmen die FSC-Fachleute unter die Lupe, wie in Mühlheim mit dem Wald umgegangen wird. Das Ergebnis geriet sehr befriedigend, bei keiner Begutachtung gab es Beanstandungen. Faktisch musste der Forstbetrieb also gar nichts ändern für den Adelstitel.

Die Erste Stadträtin freut sich ungemein über die FSC-Zertifizierung. Weil der Wald für die Stadt ein wertvolles Ökosystem sei, „dessen Luft wir Tag für Tag atmen“. Weil nun eine sehr gute Balance zwischen Ökologie und Ökonomie erreicht sei. Und vor allem, weil „unser Wald für die Mühlheimer einen hohen Freizeitwert unmittelbar vor der Haustür hat, was sie auch ausgiebig nutzen“.