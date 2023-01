Gruppen aus der Region stellen ihre Tänze in der Willy-Brandt-Halle vor

Ganz in Blau präsentieren sich die Blue Flames von den Fastnachtsfreunden St. Wendelinus Hainstadt. © m

Sie kamen bis aus Darmstadt, Groß-Gerau und der Wetterau, zeigten Marsch, Polka, Show- und Gardetanz, Modern und Männerballett. 40 Gruppen nutzten die Gardenacht des Mühlheimer Karnevalvereins (MKV) als „Generalprobe“ vor großem Publikum. Das war am Samstag in der Willy-Brandt-Halle ein fachkundiges weil selbst aktiv.

Mühlheim – Neben den Auftretenden beehrten zwar kaum unbeteiligte Gäste die Tänzerinnen und Tänzer, doch durch das Kommen und Gehen waren im Verlauf des Abends mehrere hundert Anhänger der närrisch-sportlichen Disziplinen im Bürgerhaus. Zu den ersten Formationen auf der Bühne zählten die „Rasselbande“ der Gastgeber mit ihrem Pocahontas-Tanz und die Dancing Stars mit einer „Reise durch Südamerika“ in Rhythmen und Kostümen. In den vielschichtigen Choreografien waren die Handschriften von Sabrina Fonzetti sowie ihrer Kolleginnen Melanie Sacharov, Jasmin Wenzel, Jasmin Trier und Samantha Henninger zu erkennen. Aus der Mühlenstadt waren auch die Sharks und die Diamonds von der DJK-Tanzsportabteilung mit Marsch und Modern Dance am Start und aus der Nachbarschaft die Blue Diamonds von den Elf Babbschern aus Obertshausen mit ihrer „Monstaparty“.

In Markus Höschele fand das Treffen einen neuen, engagierten Leiter, der die Gruppen im Rampenlicht begrüßte und vorstellte. Die Gardenacht vereinte viel Kreativität, Artistik und Fantasie, aber auch eine gute Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und Netzwerke auszuweiten. Das Finale gestaltete das MKV-Männerballett als Dirty Grandpas 2.0 unter Leitung von Dany Moog. (m)

Die Dancing Stars des MCV luden zu einer tänzerischen Reise durch Südamerika ein. © m