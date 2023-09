Freiwillige Feuerwehr feiert 150. Geburtstag mit dreitägigem Fest

In die Einsatzkleidung schlüpfen durften die jungen Besucher des Festes zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. © Prochnow

Das Herz Mühlheims schlug am Wochenende an der Anton-Dey-Straße. Die Freiwillige Feuerwehr feierte ihren 150. Geburtstag und hatte anlässlich des großen Jubiläums zu einer mehrtägigen Feier geladen.

Mühlheim – Vom Startschuss mit der Holzhammer-Methode an tummelten sich mehrere hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gelände des Stützpunkts. Freilich verhalf auch der blaue Himmel dem enormen Zuspruch. Die Floriansjünger haben mal wieder alles richtig gemacht, ihr Fest generalstabsmäßig bis ins kleinste Detail geplant.

Nicht allein das Zelt war an jedem Abend voll besetzt, auch die Plätze unter freiem Himmel waren begehrt und permanent belegt. Die „halbe” Schiffschaukel aus Dietesheim war ein Anziehungspunkt. Am Puls der Zeit lag auch die „Selfie”-Idee: Kleine und große Gäste legten Schutzkleidung, Helm und Atemschutzflasche an und fotografierten sich vor der authentischen Kulisse. Bei der Party im Zelt treibt Stadtverordneten-Vorsteherin Gudrun Monat, selbst aktive Kameradin in Lämmerspiel, den Hahn gekonnt ins Freibier-Fass. Danach beweist das Duo Ohrenschmaus, dass gute Gags und lokales Liedgut immer wieder gute Laune auslösen. Damit verdient auch Tom Jet seine Brötchen: Für den Rudel-Sing-Sang hat sich der Wahl-Mühlheimer aus Hausen noch einen Experten an den Saiten und einen am Schlagzeug mitgebracht. Der Musiker hat ein feines Gespür und weiß, welche Schlager sein Publikum auch ohne Textkenntnis lautstark mitsingt.

Seit 50 Jahren unterhält Mühlheim freundschaftliche Bande mit den gleichnamigen Städten an Donau, Gailach, Bach, Eis´und Inn. Am Samstag machten sie diese sichtbar mit Wegweisern und einem Gedenkstein. Und mit einem Gaudi-Wettbewerb: Sechsköpfige Teams aus den sechs Orten namens Mühlheim messen sich mit wackeligem Wassertransport in Eimern, Schläuchen und Kübelspritze. Die meisten Aktiven landeten bei 31 Grad irgendwann im mobilen Wasserbecken. Oder erfrischten sich mit Wassereis.

In der Pause der Band namens Wanda tippelte Jutta P. auf Stöckelschuhen und in Glitzer-Corsage ins Rampenlicht, schwärmte, „ich mal‘ dir 1000 rosa Wölkchen an den Himmel”. „Speziell für euch hab ich mich nochmal in das Kleid gezwängt”, würdigte Jürgen Preusch in seinem allerletzten Konzert als Jutta P. seine Fans. Zusammen schmetterten sie Hits wie „Que Sera”, „was wird sein” oder „Er gehört zu mir”.

Wortreich plauderte „Jutta” über „ihre” Geschichte und die Entscheidung, sich von Weltbühne und Wölkchen endgültig zu verabschieden: Nach dem Tod seines Gatten Gerd Stein hatte Preusch auch mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Er erlebte „schöne Zeiten” und „tolle Erfahrungen”, möchte nun Freundschaften pflegen und in der Mühlheimer Stadtgesellschaft präsent bleiben, versicherte Preusch. Mit seinem sentimentalen „letzten Lied” und der A-capella-Zugabe „Volare” mit dem ganzen Zelt sagte der Vereinsmensch im Konfetti-Regen ade. Seine Gage bleibt, nämlich bei der Kinderfeuerwehr. ( Michael Prochnow)

Einen Eimer Wasser über den Rasenplatz zu transportieren, gehört zu den Aufgaben eines Wettbewerbs. © Prochnow, Michael