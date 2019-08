Zu gefährlich für Schulkinder: Eltern klagen über Ampel an der B43

Eltern beklagen zu kurze Ampelschaltung an der B 43. Das gefährde die Rote-Warte-Schüler auf ihrem Schulweg.

Mühlheim – Seit Schulbeginn ist die Rote-Warte-Schule im Exil Bürogebäude auf dem Gelände von Man-Roland in der Borsigstraße 16 ansässig. Der neue Schulweg, von der Siedlung nördlich der Bundesstraße 43 zum Übergangsgebäude südlich der, wenn man die beide Bus-Fahrstreifen mitzählt, sechsspurigen Straße, bereitet nicht nur den Eltern Kopfzerbrechen. Auch die Lokalpolitik hat bereits über das Thema diskutiert und Maßnahmen eingeleitet (wir berichteten).

Mülheim B43: Überqueren ohne Haltestopp an Ampel nicht möglich

Doch so richtig sicher ist der Weg für die Grundschüler immer noch nicht. Mutter Sabrina Lenz schildert das Problem mit der Ampelschaltung an der Mühlheimer Straße: „Vom Lidl-Markt aus ist mittlerweile ein Überqueren ohne Zwischenstopp möglich, von der anderen Seite aus aber nicht.“ Heißt: „Wenn die Kinder also nach der Schule eigenständig nach Hause laufen, müssen sie auf der schmalen Verkehrsinsel anhalten und stehen dann quasi mitten auf der stark befahrenen Straße.“ Da die Fußgängerampel mittags nur etwa 30 Sekunden Grün zeige und auf die Verkehrsinsel nur rund acht Kinder passten, sei es sehr gefährlich, wenn ein SUV vorbeifahre.

Lenz findet: „Für Eltern, die ihr Kind mit dem Fahrrad – eventuell plus Anhänger für Geschwister – abholen, ist erst recht nicht genug Platz.“ Ein paar hundert Meter weiter in Richtung Offenbach habe man auf der Mühlheimer Straße auf Höhe der Friedrich-Ebert-Schule bekanntlich reagiert, merkt die Mutter an und meint unter anderem entsprechende bauliche Maßnahmen. Das sei aber auch erst veranlasst worden, nachdem es dort einen Unfall gegeben hatte, bei dem ein Junge schwer verletzt worden war. Sabrina Lenz will nicht, dass es erst so weit kommen muss, bevor reagiert wird. Sie gehe eher davon aus, dass nun immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen beziehungsweise abholen: „Das kann ja nicht zielführend sein.“

„Einige Eltern haben sich beschwert“, sagt Silke Mahr, die Leiterin der Rote-Warte-Schule. Schulleitung und -elternbeirat kennen das Problem, haben bereits Initiative ergriffen und sich mit der für die Ampel zuständigen Stadt Offenbach in Verbindung gesetzt. Sie habe die Rückmeldung bekommen, es sei alles schon in Arbeit, sagt Mahr.

Mülhheim B43: Ampel-Schaltung soll überprüft werden

Das bestätigt auch Fabian El Cheikh, Sprecher der Stadt Offenbach auf Anfrage. Er betont: „Klar sollten die Kinder stärker geschützt werden.“ Der Auftrag sei bereits an die Energienetze Offenbach GmbH (ENO) erteilt. Die Ampelschaltung zu ändern, das gehe aber nicht von heute auf morgen. Entweder müsse eine komplexe Umprogrammierung erfolgen, da auch die Ampeln für den Öffentlichen Nahverkehr sowie jene für die Linksabbieger-Spur und jene an der Lidl-Ausfahrt mit berücksichtigt werden müssten, erläutert El Cheikh. Oder es müsse eine Umrüstung der Signalanlage erfolgen. Daher bittet er im Namen der Stadt Offenbach um Verständnis.

Mülheim B43: Die Mama als Schülerlotsin

Sabrina Lenz, deren Tochter in die zweite Klasse an der Rote-Warte-Schule geht, hat sich selbst als Schülerlotsin zur Verfügung gestellt, obwohl sie berufstätig ist. Aber auch das könne keine Dauerlösung sein, findet sie und hofft, dass weitere Eltern oder Anwohner ihrem Beispiel folgen. Zudem ist sie der Meinung, dass immer noch nicht gut genug erkennbar sei, dass sich in der Nähe der B 43 eine Schule befindet und daher Kinder die Straße überqueren müssen. Sie wünscht sich mehr Hinweise und auch ab und zu einen mobilen Blitzer an besagter Stelle, um andere Verkehrsteilnehmer für das Thema zu sensibilisieren.

Von Ronny Paul