Gegenwind für Solarstrom-Fähre

Mühlheim - So klein der städtische Einfluss auf den Werdegang der Mühlheimer Mainfähre sein mag, so üppig gestaltet sich das parteipolitische Zerren um mögliche Wege in die Zukunft der Pendelverbindung nach Dörnigheim.

Nachdem die Grünen ihren Vorschlag auf den Tisch gelegt haben, die Stadtwerke ein etwa auf Solarstrom bauendes Konzept für die Stromversorgung einer elektrisch betriebenen Fähre vorlegen zu lassen, erzeugt die regierende SPD in aller Deutlichkeit Gegenwind. Die Sozialdemokraten bezichtigen die Grünen, „resistent allen Argumenten und Gegebenheiten gegenüber“ zu sein und mit der Einbeziehung der Stadtwerke „das Pferd von der anderen Seite aufzäumen“ zu wollen. Dass der Fährbetrieb gewährleistet werden müsse, sei „bei allen Verantwortlichen in unserer Stadt unbestritten Konsens“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Rosi Palm. Aber der Weg über den Main gelte eben als Kreisstraße, weshalb dafür der Kreis Offenbach zuständig sei. Und der befinde sich zurzeit bekanntlich in Verhandlungen mit dem Fähr-Betreiber. Welche Lösungen damit gefunden werden, gelte es abzuwarten.

Es sei „also völlig offen, welche Antriebsform favorisiert wird“. Zum jetzigen Zeitpunkt die Stadtwerke mit Photovoltaik-Anlagen für einen elektrischen Antrieb der Fähre zu beauftragen, sei „unnötig und auch unklug“. Denn durch solche Anträge werde „zum wiederholten Male signalisiert, dass die Stadt Mühlheim gewillt ist, sich an Kosten zu beteiligen, die allein Sache des Kreises sind“. Das könne nicht im Sinne der Stadt und ihrer Finanzen sein und sei kontraproduktiv. (mcr)

Fähre zur Revision in der Werft Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © mcr