Wie geht es mit der Mainfähre weiter? 

Weiterhin Stillstand: Die Fähre zwischen der Mühlenstadt und Dörnigheim liegt immer noch am Mainufer. Wann sie wieder fährt, ist noch unklar.

Mühlheim – Die Bürgerinitiative Fähre kritisiert die Informationspolitik des Kreises Offenbach. Der darf allerdings nichts sagen. Eine Neuigkeit gibt es aber wohl doch. Von Ronny Paul

Eigentlich, so der Tenor der Versammelten, dachte man, gar keine Sitzung mehr zu benötigen. „Es wurde vom Kreis Offenbach vollmundig angekündigt, dass die Fähre am 1. Januar wieder fährt – dem ist nicht so“, sagt Petra Schneider, Sprecherin der Bürgerinitiative Fähre Mühlheim/Maintal den Zuhörern im Schanz. Die Fähre sei nach wie vor das Thema unter Mühlheimer Bürgern, was sich nicht zuletzt beim Wunschstand der Grünen auf dem Wochenmarkt gezeigt habe. „Es war mit Abstand das Thema Nummer eins“, betont Bernhard Feig. Und ohne Bürgerinitiative würde die Fähre sicherlich gar nicht mehr fahren, bekräftigt Sprecherin Waltraud Kaiser, die sich bei den „vielen Bürgern bedankt, die mitgekämpft haben“.

Verärgert zeigen sich die Mühlheimer und Maintaler im Schanz darüber, dass sie nicht ausreichend über den aktuellen Stand informiert werden. Man hängt in der Luft und spekuliert. Und will Druck machen, um weiter Informationen zu bekommen. Enttäuscht zeigen sich die Mitstreiter der Bürgerinitiative auch darüber, dass nur die Oppositionellen, also Grüne und Bürger für Mühlheim, aber keiner der GroKo, SPD und CDU, sich für die Fähre einsetzten.

Hoffnung keimte bei der Bürgerinitiative auf, als der Kreis Offenbach im Dezember veranlasste, dass die Hochseilanlage der seit über einem Jahr ruhenden Fährverbindung zwischen Mühlheim und Dörnigheim wieder repariert wurde. „Da passiert wirklich was“, war wohl nicht nur der Gedanke von Waltraud Kaiser. Da sie im Franzosenviertel wohnt, hat sie im Winter von ihrem Balkon aus freien Blick auf den Main. Sie ergriff die Gelegenheit und ging ans Ufer. Dort kam sie mit „drei netten jungen Männern ins Gespräch“. Diese „haben einiges erzählt, aber natürlich nicht, wann die Fähre wieder fährt“, berichtet die Seniorin weiter. Ein paar Tage später sei sie mit Kaffeekanne bewaffnet wieder ans Mainufer gegangen und habe einen weiteren Mann kennengelernt, den sie unverblümt fragte: „Sind Sie der neue Betreiber?“ Dieser habe ihr die Frage bejaht und gesagt, er habe ein Konzept. Es müsse aber auch noch einiges geklärt werden. Der Vertrag sei noch nicht unterschrieben, gibt Kaiser die Aussagen des Mannes wieder.

Alles zur Mainfähre finden Sie auf unserer Themenseite.

Die Gespräche zwischen dem mutmaßlichen Betreiber und den Kreisen Offenbach und Main-Kinzig laufen wohl schon seit Sommer, zumindest habe das der Mann ihr so mitgeteilt, sagt Kaiser. Sie wettet: „Die Fähre fährt Ende Februar, Anfang März wieder.“ Man könne den Mann nicht so lange hinhalten. „Will man, dass er abspringt?“

Darauf angesprochen, sagt Kreissprecherin Ursula Luh: „Das Vergabeverfahren läuft noch.“ Solange könne sie dazu keine Auskunft geben, weil der Kreis sonst einen Verfahrensfehler begehen würde. Allerdings versichert sie, das Bestreben des Kreises Offenbach sei, die Fähre wieder zum Fahren zu bekommen. Und da komme es auch nicht auf Tage oder Wochen an, sondern auf ein tragfähiges Konzept. Schließlich ist der „alte Kahn“ in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards ist auch aus den Gesprächen im Schanz zu vernehmen.

Nichts geht mehr: Mainfähre außer Betrieb Zur Fotostrecke

Formelles wurde ebenfalls von der Bürgerinitiative geklärt: Jan Winkelmann von den Grünen ist aus beruflichen Gründen als Sprecher abgetreten, dafür wurde Parteikollege Feig als neuer ins Sprecher-Quartett um Kaiser, Schneider und Jan Fiedler gewählt.