Polizei schnappt Jugendliche nach Verfolgung im Wald

Mühlheim - Nach einer Verfolgungsjagd nimmt die Polizei zwei 16- und 17-jährige Jugendliche im Wald fest. Nun droht den polizeibekannten jungen Männern richtig Ärger.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, wurden gestern Nachmittag in Mühlheim-Lämmerspiel ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger festgenommen. Die beiden Jugendlichen waren zuvor mit einem gestohlenen Auto sowie geklauten Kennzeichen in Lämmerspiel unterwegs. Als eine Polizeistreife den Wagen gegen 14.30 Uhr kontrollieren wollte, gab der Fahrer gas. In der Mühlheimer Straße endete die Verfolgungsjagd. Die beiden Jugendlichen sprangen aus dem Wagen und flüchteten zunächst in den angrenzenden Wald. Die Beamten riefen Verstärkung und durchsuchten kurze Zeit später das Waldgebiet, mit Erfolg. Die bereits polizeibekannten 16- und 17-Jährigen wurden gefunden und mit zur Wache genommen. Nun droht den Jugendlichen mächtig Ärger. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Autodiebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dr)