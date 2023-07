Gemeinsam gegen Multiple Sklerose

Von: Stefan Mangold

Geht ganz offen mit ihrer Krankheit um: Tina Geisel ist Sprecherin der „MainSterne“. © mangold

Sprecherin der Selbsthilfegruppe „MainSterne“ über ihr Leben mit Multipler Sklerose.

Mühlheim – Vor etwa zwei Jahrzehnten hat sie die Mühlheimer Selbsthilfegruppe „MainSterne“ zur Unterstützung von an Multipler Sklerose (MS) erkrankten Menschen ins Leben gerufen und als Initiatorin deren Geschicke viele Jahre in Eigenregie geleitet. Inzwischen ist Tina Geisel zwar in den Hintergrund getreten, das Thema MS beschäftigt die 65-Jährige, die selbst an der Krankheit leidet, jedoch noch immer. Seit Januar ist sie Sprecherin der „MainSterne“ und verrät, wie es bei ihr zur Diagnose kam und weshalb viele Menschen Angst davor haben, offen über ihre Erkrankung zu sprechen.

Wer Geisel sieht, kommt nicht auf die Idee, die Frau könnte mit einer schlimmen Krankheit kämpfen. Im Gegenteil, die Sprecherin der MS-Gruppe, die sie vor mehr als 20 Jahren selbst initiiert hat, wirkt trotz ihrer 65 Jahre junggeblieben und fit. Erstmals richtig bemerkbar gemacht habe sich die Krankheit bei ihr während einer Partie Tennis. Nach einer halben Stunde auf dem Platz konnte die trainierte Frau den Fuß nicht mehr heben, sogar Gassigehen bereitete auf einmal Probleme. Geisel schätzt, dass es schon mit 25 erste Symptome bei ihr gab, als sie eine Trigeminusneuralgie gequält hatte. „Das dürfte ein erster Schub gewesen sein“, vermutet sie.

Die in Frankfurt-Seckbach aufgewachsene Mutter zweier erwachsener Töchter erzählt, wie sie 2001 die Diagnose Multiple Sklerose bekam und nach drei Jahren Ärzte-Odyssee endlich wusste, was bei ihr nicht stimmte. Sie habe längst einen Verdacht gehabt, welche Krankheit sie im Körper trage, „ich habe mich ja umgehört und viel gelesen“. Erst eine Lumbalpunktion, bei der Hirnwasser entnommen wird, führte zur Gewissheit.

Im Anschluss ging Geisel nicht den Weg, die Multiple Sklerose nach außen zu verbergen, sondern gründete schnell die Selbsthilfegruppe „MainSterne“. Insbesondere jüngere Betroffene neigten dazu, MS für sich zu behalten, aus Angst, auf dem Arbeitsmarkt keine Chance zu haben. „In Mühlheim leben mehr MS-Kranke, als zu uns in die Gruppe kommen“, merkt die 65-Jährige an und versichert, jederzeit für Kontaktanfragen offen zu sein.

Im Lauf der Jahre sei es ihr immer wieder mal schlechter gegangen. Für längere Strecken habe sie teils einen Rollstuhl benötigt. Wenn es besonders schlimm werde, gehe sie in eine neurologische Klinik in Schönmünzach im Schwarzwald, berichtet Geisel. Gegen Symptome nehme sie dann Medikamente wie Kortison, nicht aber gegen die MS an sich, „das wurde mir damals nahe gelegt, ich wollte das nicht“. Sie habe den Teufelskreis befürchtet, gegen die Nebenwirkungen von Medikamenten weitere nehmen zu müssen. Dabei gestalteten sich die Verläufe durchaus unterschiedlich – je nachdem, welche Regionen im Hirn betroffen seien. „Die wenigsten landen ganz im Rollstuhl“, meint Geisel.

Als fester Termin der Selbsthilfegruppe gilt der letzte Mittwoch im Monat, dann treffen sich Betroffene in der „Endstation“, dem Lokal an der Anton-Dey-Straße. Sonst gehen sie ins Theater oder unternehme Ausflüge. Je nach Kassenlage verbringen die Mitglieder zudem in unregelmäßigen Abständen Zeit in einem Therapiezentrum nahe Heidelberg.

Die Gruppe finanziert ihre Aktivitäten aus Spenden. So haben Friedrich-Ebert-Schüler mit ihrem „Run for Help“ Geld gesammelt, der Lionsclub hat die Gruppe mehrfach bedacht. Tina Geisel hat derweil die Idee, eine zweite Gruppe ins Leben zu rufen: „Eine für jüngere, die andere Themen besetzt als wir.“

Betroffene können sich unter 06108 7019227 an die Selbsthilfegruppe wenden. Spenden gehen an: DMSG / Mainsterne Mühlheim, Vereinigte Volksbank Maingau, IBAN DE71 5019 0000 4103 3007 09.