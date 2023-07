Gemeinsam über Stock und Stein: „Canyon Run“ beerbt Mühlheimer Volkslauf

Von: Jan Lucas Frenger

Blicken dem 3. September mit Vorfreude entgegen: Die Initiatoren des „Canyon Run“ Felix Burkart (links) und Peer Senghaas sind selbst begeisterte Läufer. © frenger

Das Duo Peer Senghaas und Felix Burkart bringt den ehemaligen Mühlheimer Volkslauf als „Canyon Run“ quer durchs Naherholungsgebiet zurück.

Mühlheim – Zerklüftete Felswände, schattige Waldstücke und eine Strecke von über 21 Kilometern: Das ist der „Canyon Run“. Am 3. September fällt der Startschuss für den selbst ernannten „Schönsten Waldlauf Hessens“ als inoffizieller Nachfolger des früheren Mühlheimer Volkslaufs, der bis 2019 von der Turngemeinde Dietesheim veranstaltet wurde. Die Route führt Teilnehmer dabei – je nach Schwierigkeitsgrad – über drei verschiedene Distanzen (5, 10 oder 21,1 Kilometer) vom Sportgelände der Spvgg. Dietesheim durch die pittoreske Landschaft des Naherholungsgebiets und wieder zurück.

„Die Strecke ist im Prinzip identisch mit der des damaligen Volkslaufs“, erläutert Peer Senghaas, der den „Canyon Run“ zusammen mit seinem Kumpel Felix Burkart ins Leben gerufen hat. „Asphaltiert ist eigentlich nur der Start, der Rest besteht hauptsächlich aus Feld- und Waldweg“, so die Initiatoren. Beide sind begeisterte Läufer, nehmen regelmäßig an herausfordernden Wettkämpfen wie etwa dem Ironman oder beim Frankfurt City Triathlon teil.

Als sich das Duo vor drei Jahren zur Vorbereitung auf ein größeres Event beim Volkslauf in Mühlheim, der mit einer Strecke von 21,1 Kilometern als Halbmarathon gilt, anmelden will, folgt die Ernüchterung. „Wir haben erfahren, dass der Lauf aufgrund des personellen Aufwands nicht mehr stattfindet, was wir natürlich sehr schade fanden“, berichtet Senghaas. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, beschließen er und Burkart kurzerhand, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen. Hierfür wenden sie sich zunächst an das Organisationsteam der Turngemeinde, klopfen ab, welche Voraussetzungen notwendig sind, um ein Event dieser Größenordnung zu organisieren.

„Es müssen unglaublich viele Genehmigungen und Anträge, etwa zur Nutzung des Waldes oder für temporäre Straßensperrungen, eingeholt werden“, beschreibt das Zweiergespann, das für sein Vorhaben extra einen Verein gegründet hat, den durchaus langwierigen Prozess. „Für das erste Mal ist es schon recht viel, aber es bereitet uns trotzdem unheimlichen Spaß und fühlt sich daher nicht nach Arbeit an.“ Neben tatkräftiger Unterstützung durch Familie und Freunde erhielten die beiden Initiatoren auch positive Signale vonseiten der Stadt. Dort habe man sich sehr über das Engagement, wieder einen Lauf etablieren zu wollen, gefreut, wie Burkart anmerkt.

Damit das gelingt, versuchen die Mühlheimer derzeit mithilfe von Plakaten und Werbung auf Social Media möglichst viele Menschen auf die Rückkehr des Sport-Events aufmerksam zu machen – und das scheint zu wirken. So sei es ihnen erst kürzlich gelungen, bei den Anmeldungen die 100er-Marke zu knacken. „Wir hoffen, im September zwischen 200 und 300 Läufer sowie zahlreiche Zuschauer begrüßen zu dürfen“, sagt Senghaas. Der 36-Jährige wünscht sich, dass der Wettkampf, der prinzipiell für alle Altersklassen und Erfahrungslevel offen ist, in einigen Jahren ähnlichen Status wie der Volkslauf erlangt. „Wenn wir uns gut anstellen, wird das ein Selbstläufer“, ist sich auch sein 37-jähriger Partner sicher.

Denn abgesehen von der sportlichen Herausforderung lockt der „Canyon Run“ neben möglichen Geld- und Sachpreisen für die schnellsten Läufer auch mit einem sozialen Aspekt: Pro Starter wandert ein Euro an die Lebenshilfe in Offenbach. „Als begeisterte Läufer, die regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilnehmen, wollen wir mit dem Event einfach etwas zurückgeben“, versichern die Organisatoren.

Sie selbst werden am 3. September zwar nur von der Seitenlinie aus zuschauen, schließen eine Teilnahme an ihrem eigenen Lauf für die Zukunft jedoch nicht aus. „Wenn sich alles eingespielt hat, ist das definitiv eine Überlegung wert“, meinen beide. (Jan Lucas Frenger)

Zusätzliche Infos Hinweise zu den jeweiligen Startzeiten, individuellen Startgebühren sowie zur An- und Ummeldung finden Interessenten im Netz unter www.canyon-run.de.