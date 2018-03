Geschlagen und ausgeraubt: Unbekannte überfallen 55-Jährigen

Mühlheim - Zwei Unbekannte überfallen am Montagabend einen 55-Jährigen in Mühlheim. Dabei rauben sie ihm seine Umhängetasche.

Gegen 22.45 Uhr läuft am Montagabend ein 55 Jahre alter Mann die Josefstraße in Mühlheim entlang. Wie die Polizei berichtet, greifen ihn plötzlich zwei Unbekannte von hinten an. Sie schlagen ihn und entreißen ihm seine Umhängetasche. Anschließend flüchten sie in Richtung Main. Die beiden Täter sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein sowie graue Kapuzenpullover tragen. Die Kapuzen haben sie nämlich beim Überfall auf den 55-Jährigen tief ins Gesicht gezogen. Außerdem ist einer der beiden etwas kräftiger als der andere. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die etwas von dem Raub mitbekommen haben oder etwas zu den Tätern sagen können. Hinweise unter der Rufnummer 069/8098-1234. (jo)

