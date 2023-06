Geschwister-Scholl-Schule als in Mühlheim als „Gesundheitsfördernde Schule“ rezertifiziert

Stolzes Kollegium: Lehrerinnen der Geschwister-Scholl-Schule nehmen die Rezertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ entgegen. © Prochnow

An der Geschwister-Scholl-Schule in Mühlheim lernen die Schülerinnen und Schüler, sich viel zu bewegen und gesund zu ernähren. Dafür ist die Schule nun zum zweiten Mal ausgezeichnet worden.

Mühlheim – Krachend und polternd stürzt die Pyramide aus Blechdosen ein. Mädchen und Jungen bauen den Dosenturm immer wieder auf, nachdem ein Kind ihn mit einem Tennisball umgeworfen hat. Auch das beliebte Dosenwerfen erfordert Bewegung, ganz im Sinne einer gesundheitsfördernden Schule. Als solche wurde die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) erneut zertifiziert. Die Übergabe der Rezertifizierungsurkunde erfolgte passend im Rahmen eines Schulfestes, bei dem Bewegung Trumpf war.

Susanne Meißner, Leiterin des Schulamts Offenbach, war eigens zu der Mühlheimer Grundschule gekommen, um die Urkunde an die sichtlich stolze Rektorin Karina Reising zu übergeben. Dazu gab es einen Gutschein über 300 Euro „zur Anschaffung von themenbezogenen Schulmaterialien im Bereich der Gesundheitsförderung“ sowie ein Schild. Das wird neben dem Eingang der Schule an der Thomas-Mann-Straße angebracht und wird darauf hinweisen, dass an dieser Schule die Gesundheitsförderung einen besonderen Schwerpunkt im pädagogischen Angebot bildet.

Die Rezertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ ist keineswegs selbstverständlich. Vielmehr erforderte der Weg dorthin jede Menge Kreativität, Engagement und Ausdauer, erläuterte die Schulleiterin. Die Lehrerinnen mussten über mehrere, regelmäßige Aktionen zunächst Teilzertifikate erlangen. Die Dietesheimer Grundschule baute dabei auch auf ihre Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung mit dem Erwerb des Fahrrad-Führerscheins, der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ und der Puppe Adacus vom Automobilclub ADAC, die Erstklässlern das richtige Verhalten im Verkehr vermittelt.

Die Scholl-Schülerinnen und -Schüler erhalten auch aber auch eine Ernährungs- und Verbraucherbildung, erfahren, welche Lebensmittel gesund sind. Dazu frühstücken sie „nach Farben“ und legen einen Ernährungsführerschein ab.

Dosenwerfen ist nur eine von vielen Spielstationen beim Schulfest der Geschwister-Scholl-Schule. © Prochnow, Michael

Zur Abteilung Bewegung und Wahrnehmung zählen die Bewegungsgarage mit attraktiven Spielgeräten zur Nutzung in Pausen und Spielzeiten sowie die Tanz AG, erläuterte Pädagogin Reising. Zur Sucht- und Gewaltprävention kommt das People‘s Theater in die Vorklasse sowie in die Klassen 1 und 2.

„Das erfordert zusätzliches Engagement im Unterricht und viel Dokumentation“, betont die Leiterin. „Irgendwann haben wir dann gedacht, wir haben inzwischen so viele Teilzertifikate erworben, wir könnten uns auch komplett als „Gesundheitsfördernde Schule“ auszeichnen lassen.“ Das geschah erstmals im Mai 2017, das Gesamtzertifikat musste nun nach fünf Jahren bestätigt werden. Das gelang den Verantwortlichen.

Und so bildeten die Übergabe der Rezertifizierungsurkunde den Auftakt zu einem Schulfest, das mit einem Begrüßungslied des Schulorchesters eröffnet wurde. Dann durchliefen alle Klassen einen Bewegungsparcours mit Stationen wie Bobby-Car-Rennen, Gummistiefel-Weitwurf, Darts, Eierlauf, Fußballkegeln und anderen Disziplinen. Nach jeder absolvierten Station gab es für die Kinder einen Stempel, mit sechs davon nahmen die Absolventen an einer Verlosung teil. Die Hauptgewinnerin darf sich nun die Hüpfburg, die beim Fest im Hof thronte, kostenlos für eine Party ausleihen. m