Obdachlosigkeit in Mühlheim verhindern: „Gewinner auf allen Seiten“

Von: Jan Lucas Frenger

Weist Mängel auf: Die Notunterkunft für Obdachlose in der Hanauer Straße soll nach der intensiven Nutzung der vergangenen Jahre kernsaniert werden. © prochnow

Mühlheims Bürgermeister Alexander Krey stellt ein neues Konzept zur Prävention von Wohnungslosigkeit vor. Die Wohnbau ist als Partner an dem Vorhaben beteiligt.

Mühlheim – Beim Thema Obdachlosenarbeit möchte die Mühlenstadt in Zukunft ganz neue Wege gehen und im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit Heusenstamm und Obertshausen das Hilfsangebot für wohnungslose Menschen erweitern (wir berichteten). Das Projekt befindet sich allerdings noch in der Prüfungsphase, aktuell loten die jeweiligen Magistrate sämtliche Aspekte einer möglichen Kooperation aus. Unabhängig davon feilen die Verantwortlichen in Mühlheim derweil auch weiterhin an Maßnahmen zur Unterstützung von Personen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Informationen aus dem Rathaus zufolge waren davon in Mühlheim 2022 im Schnitt etwa 18 Personen betroffen.

„Wir möchten künftig von einer rein reaktiven zu einer präventiven Obdachlosenarbeit übergehen“, sagt Bürgermeister Alexander Krey (CDU). Um aktiv werden zu können, sei die Stadt häufig darauf angewiesen, dass sich Betroffene freiwillig an die entsprechenden Stellen wendeten – das soll sich nun ändern. „Unser Ziel ist es, frühzeitig auf die Menschen zuzugehen und unsere Hilfe anzubieten, bevor es überhaupt zur Wohnungslosigkeit kommt“, berichtet Krey.

Hierfür strebt die Verwaltung eine enge Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnbau GmbH in Form eines eigens für diesen Zweck abgestellten Quartiersozialarbeiters an. Denn rund zwei Drittel der vom Amtsgericht Offenbach angeordneten Zwangsräumungen in Mühlheim beträfen Wohnraum in Händen des kommunalen Dienstleisters, wie Olaf Burmeister-Salg vom Fachbereich Jugend und Soziales verrät.

„Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit der Geschäftsführung dazu entschieden, proaktiv zu handeln, um solche Vorfälle im Idealfall zu verhindern“, berichtet Burmeister-Salg. Demnach soll der künftige Sozialarbeiter immer dann tätig werden und auf betroffene Anwohner zugehen, wenn sich Indikatoren für eine drohende Wohnungslosigkeit in einem der Wohnbau-Quartiere andeuteten. „Das können zum Beispiel Rückstände bei der Miete oder Anzeichen für eine Verwahrlosung wie überquellende Briefkästen oder unangenehme Gerüche sein“, beschreibt der Fachmann und bezeichnet das Vorhaben als „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten.

Bürgermeister Alexander Krey zeigt sich ebenfalls begeistert von der bevorstehenden Maßnahme. „Es wird eine niedrigschwellige Anlaufstelle geschaffen, durch die es am Ende auf allen Seiten Gewinner gibt“, freut sich der 40-Jährige. Ein entsprechender Beschluss zur Schaffung der gemeinsamen Stelle, an der die Wohnbau finanziell zur Hälfte beteiligt sein wird, sei bereits vom Magistrat gefasst, die Ausschreibung soll in absehbarer Zeit erfolgen.

Und auch für Personen, die bereits in die Obdachlosigkeit gerutscht sind, stellt die Stadt entsprechende Leistungen bereit. So erhalten Betroffene neben Unterstützung bei der Wohnungssuche und dem Ausfüllen von Anträgen etwa auch Hilfe in Form entsprechender Beratungsangebote. Aufgrund der teils vielfältigen Krankheitsbilder ist es der Verwaltung jedoch nicht immer möglich, die Fälle selbst zu behandeln, wie Krey anmerkt. „Wir verweisen dann häufig an die entsprechenden Spezialisten“, so der Christdemokrat.

In der Zwischenzeit finden die Wohnungslosen in einer von insgesamt zwei städtischen Notunterkünften Zuflucht, die Einrichtung in der Hanauer Straße ist jedoch seit Jahresbeginn geschlossen. „Durch die intensive Nutzung sind dort einige Mängel wie Schimmel, kaputte Leitungen oder auch Brandschäden entstanden“, berichtet Mühlheims Rathauschef. Nun sollen die Räumlichkeiten, die aufgrund ihrer Unterteilung in acht Einzel- und zwei Familienapartments vergleichsweise hohen Wohnkomfort bieten, rundum erneuert werden. „Wir nutzen die Sanierung jetzt auch, um noch mal gezielt nachzurüsten und die Einrichtung in einigen Punkten noch zu verbessern“, beteuert Alexander Krey.

Die Umbaumaßnahmen, die während der letzten Sitzung der Stadtverordneten einstimmig beschlossen wurden, kosten die Stadt voraussichtlich rund 200 000 Euro und sollen noch in diesem Haushaltsjahr erfolgen. (Jan Lucas Frenger)