Gratis-WLAN vom Bürgerhaus

Mühlheim - Das Bürgerhaus bietet ab sofort ein kostenloses WLAN. Jeder darf es benutzen. Für Mühlheimer Verhältnisse ist der kabellose Internetzugang selbst nachdem in der ganzen Stadt der Datenfeldweg zur Datenschnellstraße verbreitert wurde, unfassbar leistungsfähig. Von Marcus Reinsch

Und er kann noch viel mehr, katapultiert die Halle bei Bedarf in die Riege der Superschnellen. Es gibt immer wieder gute Gründe für einen Besuch in der Willy-Brandt-Halle. Mühlheims Bürgerhaus an der Dietesheimer Straße hat sich in den vergangenen Jahren kräftig gemausert, was programmatische Lockrufe und die Erfüllung von technischen Veranstalterwünschen betrifft. Die jüngste Aufrüstung allerdings dürfen selbst Leute attraktiv finden, die mit Operettennächten, Konzerten, Karnevalssitzungen der besonderen Art und anderem Theater wenig anfangen können: Denn nach mehr als vier Monaten Planung und Umsetzung bietet die Willy-Brandt-Halle nun etwas, das fast jeder unbedingt will: ein öffentliches und kostenloses WLAN.

Martin Deiß spricht von einem „großen Schritt in die Zukunft“. Wer die Dimension der Neuerung nachvollziehen will, von der der Geschäftsführer und Technische Leiter der als Stadt-Tochter um die Halle kreisenden Bürgerhaus GmbH redet, vergleicht einfach einige Zahlen mit seinem Internetzugang zuhause: Elektriker haben im Bürgerhaus mehr als 3000 Meter Kabel verlegt und so die Montage von Dutzenden Zugangspunkten möglich gemacht. Mehr als 40 solcher Access-Points gibt es jetzt in der Halle, zwei befinden sich außerhalb. Die Anbindung an das Internet selbst wird über die Mühlheimer Stadtwerke aktuell mit 100 Megabit pro Sekunde realisiert. Klingt gut, wenn auch erstmal wenig revolutionär.

Das ändert sich, wenn Deiß das Wort „symmetrisch“ ins Spiel bringt. Denn das heißt: Rein und raus geht für Daten im gleichen Tempo. Ein riesiger Vorteil gegenüber den Internetanschlüssen in Privathaushalten. Dort sind Downloads mit 100 Megabit zwar keine Hexerei mehr, und andernorts geht’s für Leute, die das bezahlen wollen, auch flotter. Doch die Uploads, also das Hochladen von Daten wie Fotos, Videos & Co., sind für Private sonst auf einen Bruchteil dieses Tempos beschränkt. Gemessen an dem, was nach einem Aufsichtsratsbeschluss der Bürgerhaus GmbH verwirklicht wurde, ist auch das noch Kleinkram. Deiß erzählt von einer „zukunftsfähigen Plattform, die bis zu 1200 Endgeräte mit Gigabit-Geschwindigkeit bedienen kann“. Das aber natürlich nur auf Wunsch zahlender Kunden.

Sprich: Selbst wenn unzählige Computerfreaks mit all ihren Laptops, Handys und Tablets gleichzeitig schnell ins Internet wollen, wird das das Mühlheimer Bürgerhaus nicht an seine Leistungsgrenzen bringen. Die Sache mit dem Ansturm Internetaffiner ist alles andere als ein unrealistisches Szenario. Streng genommen ist er nicht die Folge, sondern eine Ursache der Aufrüstung. Deiß: „Wie ein glücklicher Zufall mutet es an, dass just in dem Moment, in dem die Halle sich um ein WLAN bemühte, auch eine besondere Veranstaltung an der Halle Interesse zeigte.“

Das „Easterhegg 2017“, eine „Nerd“-Veranstaltung par excellance (Internet: easterhegg.eu) wollte die Halle für Ostern anmieten. Eine der Anforderungen dafür war allerdings ein außergewöhnlich starkes Netzwerk. Da wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Auch, weil die Investition auf diesem Weg überschaubar blieb. Dank der Zusammenarbeit der Bürgerhaus GmbH und der ehrenamtlichen Helfer aus dem DARC Ortsverein D23 „Freunde des CCC“ habe die ursprünglich geplante Summe von 60 000 Euro für das WLAN auf rund 35 000 reduziert werden können, „weil die jungen Computerfachleute sich um die vollständige Planung und Inbetriebnahme gekümmert haben“. Und über das neue Hochleistungs-Netzwerk wird nun nicht nur die Datenflut der Nutzer ins Internet transportiert, sondern auch die Technik mit Strom versorgt. Hierdurch konnte ungefähr die Hälfte der Kabel eingespart werden.