Ast plötzlich abgebrochen: Mühlheims Bürger sorgen sich um Schwarzpappel

Von: Jan Lucas Frenger

Sorgt für Aufsehen: Vor wenigen Tagen erst ist der Ast dieser Schwarzpappel nahe der Rodaumündung aus bislang ungeklärten Gründen abgebrochen. © prochnow

Mühlheims Bürgerinnen und Bürger spekulieren derzeit über den abgebrochenen Ast einer seltenen Pappel am Mainufer. Die Ursache für den Schaden ist noch unklar.

Mühlheim – Es ist ein Anblick, der Aufmerksamkeit erregt. Immer wieder bleiben Spaziergänger mitten auf dem Weg stehen, betrachten ungläubig die Szenerie. Radfahrer verrenken sich regelrecht die Hälse, um im Vorbeifahren einen Blick zu erhaschen. Am Mühlheimer Mainufer ist vor Kurzem der dicke Ast einer markanten Schwarzpappel, die nahe der Rodaumündung steht, fast vollständig abgesplittert und hängt nun nur noch traurig auf den Boden herab.

Der Baum, der Informationen der Stadt zufolge etwa 140 Jahre auf dem Buckel hat, ist bei den Bürgerinnen und Bürgern durchaus beliebt und bekannt. Entsprechend groß war der Aufschrei im Netz, nachdem dort vor einigen Tagen erste Bilder des beschädigten Astes aufgetaucht sind. „Ich liebe diesen Baum, es tut mir so leid“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Facebook. Andere User rätseln hingegen bereits über mögliche Ursachen des Schadens. „Was ist da passiert, die Trockenheit?“, oder „Vielleicht ist ein Blitz eingeschlagen“, lauten einige gängige Theorien.

Im Rathaus vermutet man derweil, dass der sogenannte Starkast der Schwarzpappel in der Nacht zum vergangenen Samstag abgebrochen ist. Eine mögliche Ursache sei jedoch bislang nicht bekannt. „Astbrüche sind bei Schwarzpappeln dieses Alters und dieser Größe nicht ungewöhnlich. Die genaue Ursache des aktuellen Bruchschadens ist allerdings noch nicht geklärt“, heißt es auf Nachfrage vonseiten der Stadt.

Ernst von Hermanni, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Mühlheim, hat seine ganz eigene Theorie. Auch er zeigt sich von dem Astbruch wenig überrascht. „Pappeln splittern sehr schnell, insbesondere bei hoher Belastung durch starken Wind, da sie im Gegensatz zu Buchen oder Eichen nicht so elastisch sind“, schätzt der Experte die Lage ein. Demnach sei die Schwarzpappel an der Rodaumündung nicht die erste ihrer Art, bei der es in der Vergangenheit zu Astbrüchen gekommen ist. „Das ist also nichts Neues“, meint der Vorsitzende.

Doch was soll nun mit dem beliebten Baum am Mainufer geschehen? Im Netz fürchten viele Nutzer, die Pappel könnte gefällt werden. „Ich hoffe, der Baum ist zu retten“, schreibt eine Userin und erntet breite Zustimmung. „Ich hoffe auch, dass er nicht weg muss“ und „Die Schwarzpappel darf nicht sterben, da muss der Baumdoktor her“, so der Konsens im Kommentarbereich.

Die Stadt gibt derweil Entwarnung und versichert, dass der Baum aufgrund seiner „Besonderheit und Schönheit“ solange wie möglich erhalten werden soll. „Eine genetische Untersuchung hat bestätigt, dass es sich um eine seltene, reinerbige Schwarzpappel handelt – die Ausweisung des Baumes als Naturdenkmal steht kurz bevor“, heißt es.

Aufgrund des einseitigen Bruchschadens könnte in Zukunft allerdings eine weitere Kroneneinkürzung nötig sein. Bevor das geschieht, soll ein Sachverständiger den Baum jedoch erneut begutachten und seine Einschätzung zum bestmöglichen Vorgehen abgeben. „Bis dahin werden keine weiteren Maßnahmen getroffen“, teilt die Stadtverwaltung mit. (Jan Lucas Frenger)