Grüne klagen über Antwort-Mangel

Mühlheim - Die Grünen-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung beklagt öffentlich Schwierigkeiten, an Informationen zu kommen.

Konkret geht es ihr um Auskünfte über Vergütungen beziehungsweise Vergünstigungen für einen ehemaligen Ersten Stadtrat durch die städtische Immobilientochter Wohnbau. Der Stadtverordnete Volker Westphal hatte sie an den Magistrat gerichtet, war aber stets abgeprallt. Nun fragen sich die Grünen, „was Bürgermeister Tybussek zu verheimlichen hat“. Sie haben einen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Oppositionsarbeit, schreibt Dr. Jan Winkelmann als Fraktionssprecher, sei „nicht immer leicht, aber enorm wichtig in unserer Demokratie, denn durch sie wird das Handeln der Regierenden kontrolliert“. Deshalb stehe jedem Stadtverordneten ein gesetzlich verankertes Fragerecht zu. Allerdings nutze das wenig, wenn „der Bürgermeister als Sprecher des Magistrats Fragen von Abgeordneten nicht, nur ansatzweise oder unpräzise beantwortet“.

Eben das sei Westphal passiert. Nachdem er schon einmal keine Antworten bekommen, seine Fragen dann nochmals konkretisiert und erneut eingereicht hatte, hätten die Vertreter der Großen Koalition aus SPD und CDU „zu einer anderen Taktik gegriffen“. Im die Stadtverordnetenversammlung vorbereitenden Präsidium seien die Fragen „als unzulässig bewertet“ und folglich nicht erlaubt worden. Und dabei, so Winkelmann weiter, dürfe „das Fragerecht von Abgeordneten nicht durch das Präsidium, das kein Entscheidungsgremium ist, ausgehebelt werden“.

Eine Steigerung habe die jüngste Stadtverordnetenversammlung ergeben, in der ein Grünen-Antrag, Westphals Fragen im Rahmen der Fragestunde doch zuzulassen, von der GroKo niedergestimmt worden sei. „Die Selbstherrlichkeit der Großen Koalition in Mühlheim ist erdrückend und erschreckend zugleich“, urteilt Winkelmann. Er erinnert daran, dass schon in der Vergangenheit CDU und SPD mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit Anträge der Opposition von der Tagesordnung genommen haben. „Doch diesmal ist die GroKo deutlich über das Ziel hinausgeschossen.“ (mcr)

