Hallenbad in Mühlheim bleibt länger geschlossen

Von: Jan Lucas Frenger

Auf dem Trockenen: Bei Reparaturen am Schwimmbecken fallen bei der als „Bullauge“ bezeichneten Lampe Haarrisse in der Scheibe auf – sie muss ersetzt werden. Die Wiedereröffnung verzögert sich bis zum 24. April. © frenger

Das Hallenbad in Mühlheim soll noch eine Woche länger geschlossen bleiben. Grund dafür ist hauptsächlich eine Beckenlampe.

Mühlheim – Schlechte Nachrichten für alle Wasserratten: Das Hallenbad in Mühlheim bleibt länger geschlossen, als geplant. Sollte das beliebte Ausflugsziel, das bereits seit Ende März im Zuge der jährlichen Reinigungs- und Reparaturarbeiten von den betreibenden Stadtwerken gründlich auf den Kopf gestellt wird, seine Türen ursprünglich wieder am Montag, 17. April, öffnen, verschiebt sich dieser Termin nun voraussichtlich um eine Woche auf den 24.

Grund dafür sind in erster Linie unvorhergesehene Schäden an einer der Lampen im unteren Beckenbereich, die während der Arbeiten aufgefallen waren, wie Betriebsleiter Roland Peterson erläutert. An der Scheibe haben sich demnach feine Haarrisse gebildet – sie muss kurzerhand ausgetauscht werden. „Wir haben zwar schon damals einen Ersatz produzieren lassen, für die Montage muss ein Fachmann allerdings die Löcher hineinbohren und auch die Abdichtung muss speziell dafür hergestellt werden“, sagt der 60-Jährige.

Glücklicherweise befänden sich die entsprechenden Fachfirmen in der näheren Umgebung, wodurch sich die Verzögerungen noch in Grenzen hielten. „Wenn wir die Scheibe beispielsweise erst noch hätten verschicken müssen, dann hätte das ganze durchaus deutlich länger gedauert.“

Neben Schäden an der Scheibe sei den Fachmännern beim Inspizieren des sogenannten Bullauges zudem aufgefallen, dass die Dichtung stellenweise „sehr porös“ ist und somit möglicherweise für ein kleines Leck im Becken verantwortlich ist. „Wir suchen schon länger nach der Ursache und hoffen, dass wir die undichte Stelle nun endlich erwischt haben“, so Peterson.

Bei den diesjährigen Arbeiten liege der Fokus zwar ohnehin primär auf dem Beckenbereich, mit einer Reparatur dieser Größenordnung habe jedoch niemand gerechnet. „Eigentlich wollten wir dieses Mal früher fertig werden und öffnen, um noch ein bisschen Schwung aus den Ferien mitzunehmen“, sagt der Schwimmbadleiter. Doch es kommt anders, voraussichtlich am 24. April – sprich eine Woche nach dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin – können sich Besucher in der Ringstraße wieder ins angenehm warme Wasser stürzen.

Aktuell sitzt das Becken noch auf dem Trockenen, in wenigen Tagen schon wollen Peterson und sein Team jedoch damit beginnen, es wieder aufzufüllen. Auch dieser Prozess nimmt einige Zeit in Anspruch, wie der Fachmann verrät, fasst das Schwimmbecken doch immerhin stolze 500 000 Kubikmeter Wasser. „Es dauert ungefähr zwei Tage, bis es vollgelaufen ist und dann noch mal zwei weitere, bis es die richtige Temperatur erreicht hat“, beschreibt der Mann von den Stadtwerken den Ablauf.

Anschließend müsse noch der nötige Chlorgehalt erreicht werden, ehe das Gesundheitsamt für eine letzte Qualitätsprobe vorbeikommt. Pünktlich zum Ende der Osterferien steht die historische Badeeinrichtung dann wieder für den Schwimmunterricht der Schulklassen, Aqua-Training sowie verschiedenste Kurse bereit. Eine Neuerung: Im Außenbereich auf der Wiese sollen nun erstmalig Liegen und weitere Sitzgelegenheiten zum Sonnenbaden einladen, wie Peterson ankündigt. „Durch die Fertigstellung des Kiosks, der übrigens auch während der Reparaturen geöffnet ist, haben wir für den Sommer einen wirklich schönen Außenbereich, der von unseren Gästen bei gutem Wetter genutzt werden kann“, freut sich der 60-Jährige.

Stichwort schönes Wetter: Im Freibad in Lämmerspiel fällt in wenigen Wochen ebenfalls der Startschuss für die Badesaison – auch dort laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, um für die voraussichtliche Eröffnung Mitte Mai alles auf Hochglanz zu bringen. (Jan Lucas Frenger)