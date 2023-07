Helmut Gries fast ein halbes Jahrhundert bei Schreinerei Kramwinkel

Teilen

Ein Kapitel abgeschlossen: Florian Kramwinkel verabschiedet Helmut Gries in den Ruhestand. © m

Helmut Gries hatte mit 15 Jahren erst einmal nur einen Praktikumsplatz gesucht. Schlussendlich blieb er der Firma Kramwinkel fast 50 Jahre treu.

Mühlheim – Helmut Gries gehört zu den Rentnern, die sich im Ruhestand nicht langweilen werden. Im Gegenteil, der Schreinermeister feilt mit seiner Frau Kirsten schon lange an Plänen für eine einjährige Reise mit dem Wohnmobil durch Europa. Zwölf Monate sind für den gebürtigen Offenbacher keine Dimension, war er doch fast 50 Jahre in ein und derselben Firma beschäftigt. Jetzt verabschiedeten ihn Geschäftsführung und Belegschaft der Tischlerei Kramwinkel mit einer zünftigen Feier im Rohbau des neuen Trakts.

Die großzügigen Ausstellungs- und Büroräume mit Blick auf die vorbeirauschenden S-Bahnen, Regio-Züge und ICEs wird Gries höchstens als Gast betreten. Seine Laufbahn startete noch an den Ursprüngen des Traditionsbetriebs, in der Dietesheimer Bettinastraße. „In Waldhof wollten sie mich nicht haben“, weiß der Gefeierte noch genau. Seniorchef Heinrich Kramwinkel dagegen war sofort überzeugt von dem 15-Jährigen.

Er war 1974 erst mal nur auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. Den fand er bei den „Basaltköpp“, denen er nahezu ein halbes Jahrhundert treu bleiben sollte. Und der verabschiedete Mitarbeiter weiß genau, warum er so lange in der Mühlheimer Industriestraße blieb. Schon als Kind habe er viel gebastelt und nannte den Schreiner als Berufswunsch.

Gries übernimmt gerne Verantwortung

Mit Kramwinkel begegnete er einem Menschenkenner, bei dem er das Handwerk von der Pike auf erlernte, wo er seinen Meister machte und sich verwirklichen konnte. 1978 legte er die Gesellenprüfung ab, im November wurde er zur Bundeswehr eingezogen. Durch eine schwere Krankheit folgte eine gesundheitlich schwere Zeit. Nach der Genesung bereitete sich der Ausgeschiedene auf die Meisterprüfung vor, die er 1985 „mit starken Willen“ bestand, berichtete Geschäftsführer Florian Kramwinkel. Zuletzt arbeitete er an computergestützten Maschinen.

„Der Stress hat angefangen mit dem Telefax“, blickt er kritisch auf den Wandel in der Firma zurück. „Bis dahin wurde ein Angebot mit der Post verschickt, du hast ein paar Mal nachgedacht, was du da geschrieben hast.“ Per Internet läuft die Kommunikation in Sekunden – und entsprechend passieren viel mehr Fehler, beobachtete der Fachmann, „und das kostet Geld!“. An seinem Arbeitsplatz schätzte er, dass er viel Verantwortung hatte. „Die musste aber auch tragen und den Kopf hinhalten“, gibt er zu bedenken.

Der Rentner ist begeisterter Sportbootfahrer

„Du hast die Entwicklung der Firma mitgestaltet und mitgeprägt“, dankte der Chef. Für ihn gelte es, permanent junge Menschen auszubilden und sie im Unternehmen zu halten. Pro Jahr beginnen zwei Azubis in der Tischlerei. „Wir sind breit aufgestellt und müssen und ständig weiterentwickeln“, sagt Kramwinkel.

Helmut Gries ist jetzt 64 Jahre alt. Er wurde in Offenbach geboren, zog im Alter von zehn Jahren nach Bieber, später war der junge Mann in der Schopenhauerstraße nahe der Humboldtschule daheim. „Ich habe einen sehr großen Freundeskreis“, weist er auf seine Zukunft hin, „da ist immer was zu reparieren“. Gries ist begeisterter Sportboot- und Wasserski-Fahrer, beherrscht auch das Wakeboard. Mit seiner Ehefrau erholt er sich auf einem Grundstück am Main oder auf dem Campingplatz auf der kroatischen Insel Cres. „Aufgeben kenne ich nicht“, lautet sein Lebensmotto, „sonst wäre ich nicht zum dritten Mal verheiratet“. (Von Michael Prochnow)