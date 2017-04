Hilfe im ewigen Spielplatzkampf

Mühlheim - Natürlich darf jeder, der auf einem Spielplatz Scherben, Hundehaufen oder Schlimmeres findet, gleich selbst Abhilfe schaffen oder im Rathaus Alarm schlagen. Die Stadt will künftig aber nicht nur nach dem Prinzip Zufall von solchen Unzulänglichkeiten erfahren. Von Marcus Reinsch

Sie wirbt um zwei Dutzend Spielplatzpaten. Sechs stehen bisher auf der Liste. Manchmal ist es wie verhext. An einem Tag wuselt ein Team der Stadtreinigung über einen Spielplatz, recht Sand durch, klaubt Glassplitter auf und Zigarettenkippen, schaufelt Hundehaufen, leert Mülleimer – und schon am nächsten Morgen sieht’s genau oder schlimmer aus wie vorher. Dass Freizeitareale zu Zeiten, in denen ihre eigentliche Zielgruppe längst im Bett liegt, Besuch von weniger unschuldigen Zeitgenossen bekommen, ist kein Geheimnis. Das dürfte sich auch nicht ändern, wenn in Mühlheim der Startschuss für die Spielplatzpaten gefallen ist. Vom Unrealistischen träumt die Stadt aber auch gar nicht. Die Spielplatzpaten – ein Arbeitsauftrag aus der Kommunalpolitik und in der Funktion verwandt mit den Paten für öffentliche Bücherschränke und Hundekottütenspender – sollen einfach nur regelmäßiger und mit im Idealfall wachsender Identifikation mit den Arealen nach dem Rechten schauen.

In Mühlheim gibt es 22 öffentliche Spielplätze, sechs Bolzplätze und zwei Skate- oder Streetballanlagen. Wo genau sie sind, an welche Altersgruppen sie sich vor allem richten und was besondere Lockrufe sind, ist im seit einigen Monaten vorliegenden Spielplatzguide nachzulesen. Jeder einzelne Platz ist ein sensibles Territorium. Schon wegen der gesetzlichen Ansprüche an die Geräte, die hier stehen. Mit Baumarkt-Qualität für den privaten Vorgarten darf die Möblierung nichts zu tun haben.

Ihre echte Kontrolle bleibt deshalb auch den Geschulten vorbehalten. Da ist der Takt bereits relativ dicht. Dieter Gick, im Rathaus der Fachbereichsleiter für Bauen und Umwelt, dröselt auf: Die Stadtreinigung schaut mindestens einmal pro Woche vorbei, „und alle zwei Wochen geht bei uns ein Prüfer drüber“. Zur Sichtkontrolle komme alle drei Monate eine operative Prüfung. Da werde dann auch nach nicht ganz so offensichtlichen Schäden geschaut. Wie stabil ist das mit den Ketten zum Beispiel an Schaukeln? Gibt es sogenannte Fangstellen, in denen sich die Kapuzenkordel von Anorakjacken verheddern könnte? Sind Verschleißerscheinungen, Splitter oder morsche Stellen am Holz festzustellen? „Es geht hier ja darum, Verletzungen zu vermeiden“, sagt Gick. Und einmal im Jahr gebe es eine Jahreshauptinspektion, eine Art Spielplatz-TÜV. „Das hatten wir gerade. Da wurde dann etwa auch geguckt, dass das Holz im Innern nicht schadehaft ist.“ Ein Spielplatzpate könnte, sollte und dürfte sowas nicht.

Aber für alles drumherum sind zusätzliche wachsame Augen sehr gefragt. Die Stadt hat, um Spielplatzpaten zu gewinnen, den vielversprechendsten Weg gewählt: die Elternbeiräte der Kindertagesstätten. Mit Hilfe dieser Multiplikatoren – immerhin besuchen fast alle Kinder im relevanten Alter eine Kita – kam ein Informationsabend zustande, an dessen Ende sich sechs Engagierte bereit erklärten, ehrenamtlich aktiv zu werden. Sie wollen, weil sie in der Nähe wohnen, für die Spielplätze Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Talweg, Biebercamp, Ludwigsplatz und den Bolzplatz Lämmerspiel zuständig sein. Das reicht natürlich noch nicht, demnächst ist ein weiteres Treffen geplant.

Die Runde diskutierte auch über die Aufgaben der Spielplatzpaten und darüber, welche Grenze jeder für sich zieht. Eine, die allen gemein war: Die Stadt wird den Spielplatzguide zwar als zusammenfassenden Flyer mit Übersichtskarte unter anderem in den Betreuungseinrichtungen verteilen; die Vorbereitungen laufen. Als Ansprechpartner werden darin, um keine Kippen- und Scherbenentdecker zu spätabendlichen Anrufen bei ihnen zuhause zu animieren, aber keine Spielplatzpaten genannt. Das ist auch nicht nötig. Nachrichten kommen sowohl über die von der Seite muehlheim.de erreichbare Internetplattform „Mängelmelder“ an als auch über die eigens eingerichtete Mailadresse spielplatz@stadt-muehlheim.de.