„Hirnloses Handeln“: Mühlheimer Bürger durch Straßenschild irritiert

Von: Jan Lucas Frenger

Blau-weißer Unruhestifter: Über dieses Verkehrszeichen am Brückenmühlparkplatz haben sich jüngst zahlreiche Mühlenstädter den Kopf zerbrochen und sich gefragt, ob das Schild denn schon immer dort hing. © frenger

Ein Verkehrsschild auf dem Brückenmühlparkplatz hat bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern Mühlheims für Verwunderung gesorgt. Stadtrat Alexander Krey klärt auf.

Mühlheim – Ein weißer Pfeil auf blauem Grund deutet nach links und weist so darauf hin, dass an dieser Stelle lediglich in eine Richtung abgebogen werden darf. Eigentlich sind die Schilder zur Vorgabe der Fahrtrichtung kein seltenes Bild im Straßenverkehr, in Mühlheim hängen sie bereits seit Jahren an zahlreichen Kreuzungen im Stadtgebiet – so auch am Brückenmühlparkplatz.

Ein entsprechendes Zeichen untersagt es Autofahrern dort, vom Parkplatz aus nach rechts in die Bahnhofsstraße einzubiegen. Bei einigen Bürgern sorgt die Beschilderung, die direkt neben einem Infokasten an einem Mast befestigt ist, nun für Verwirrung, sie rätseln, ob der Hinweis schon immer dort hing und fragen sich, was diese Maßnahme bezwecken soll.

„Mir ist das Schild vor drei bis vier Wochen aufgefallen“, sagt ein 78-jähriger Mühlenstädter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ist sicher, dass die Stadt das Verkehrszeichen „heimlich, still und leise“ an der Ausfahrt angebracht hat. „Natürlich, ohne den Bürgern Bescheid zu geben“, klagt er. Er ist von der vermeintlichen Aktion der Stadt alles andere als begeistert, wirft den Verantwortlichen „hirnloses Handeln ohne Weitsicht“ vor: „Da hat sich mit Sicherheit niemand Gedanken über die Folgen gemacht, aber Hauptsache mal ein Schild aufgehängt.“ Aufgrund des Verbots, nach rechts abzubiegen, sei es insbesondere für bewegungseingeschränkte Menschen nun nicht mehr möglich, direkt vor die Geschäfte in der Bahnhofsstraße zu fahren.

„Denn wenn ich mich an die Beschilderung halte und stattdessen von oben – also aus Richtung Bahnhof – in die Straße fahren möchte, komme ich nur bis zum Reisebüro an der Ecke, weil ab diesem Punkt die Zufahrt für Autos gesperrt ist“, beschreibt der 78-Jährige die Situation und spricht der Regelung ohnehin jegliche Wirkungskraft ab: „Die meisten Leute fahren dennoch weiterhin vom Parkplatz aus nach rechts – das Schild ist komplett überflüssig.“

Im Netz sorgt das Thema ebenfalls für Gesprächsstoff unter den Bürgern, auch dort werden Zweifel an der Sinnhaftigkeit laut. „Wenn ich von der Dietesheimer Straße komme, darf ich nach wie vor einfach geradeaus in die Bahnhofsstraße durchfahren – so ganz kann ich den Sinn des Schildes nicht erkennen“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Andere User zeigen sich hingegen ob der Tatsache, dass auf dem Parkplatz überhaupt ein entsprechendes Verkehrszeichen zu finden ist, erstaunt. „Unglaublich, das habe ich noch nie gesehen“, oder „Ist mir noch nie aufgefallen“, geben sie zu bedenken.

Unter die Ratlosigkeit mischt sich jedoch auch der ein oder andere Erklärungsversuch. So merkt etwa eine Dame an, dass das Schild dort „bestimmt schon seit zwei Monaten hängt“ – es solle die Bahnhofsstraße entlasten. Tatsächlich kommt die Userin der Wahrheit – die den ein oder anderen mit Sicherheit verblüffen dürfte – damit schon deutlich näher.

Denn tatsächlich ziert das Verkehrszeichen den Parkplatz wohl bereits seit über einem Jahr, wie Ordnungsdezernent Alexander Krey auf Nachfrage erläutert. „Am 6. Dezember 2021 wurde die Einrichtung des Schildes an der Ausfahrt Brückenmühlparkplatz angeordnet – es hängt dort also schon eine ganze Weile“, stellt der künftige Bürgermeister klar. Mithilfe dieser Maßnahme möchte die Stadt den Durchfahrtsverkehr in der Bahnhofsstraße verringern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen.

Die große Verwirrung der Mühlenstädter hinsichtlich der Beschilderung erklärt sich der Erste Stadtrat hingegen wie folgt: „Bei einer Begehung war vor Kurzem aufgefallen, dass das Schild höher hing, als geplant. Für den Korrekturprozess wurde es entfernt und war zeitweise gar nicht mehr dort angebracht.“ Bleibt abzuwarten, ob sich aufgrund der angepassten Höhe künftig tatsächlich mehr Autofahrer an die Regelung halten. (Jan Lucas Frenger)