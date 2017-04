Holzhütte wird Raub der Flammen

Mühlheim - Am Mittwochabend brennt im Waldgebiet am Talweg eine Holzhütte. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Gegen 21.30 Uhr wird ein Zeuge auf die Flammen aufmerksam und alarmiert die Einsatzkräfte, so die Polizei. Als die Beamten im Waldgebiet am Talweg nach der Urichschneise eintreffen, ist die Holzhütte schon fast bis zum Boden niedergebrannt. Die Feuerwehr löscht den Brand aber schnell. Experten ermitteln jetzt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Polizei hält Brandstiftung an der alten und nicht mehr genutzten Holzhütte für möglich. Sie bittet deshalb Zeugen, denen Personen in der Nähe des Gebäudes aufgefallen sind, sich unter der 06108/6000-0 zu melden. (jo)

