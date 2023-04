Illustrator aus Mühlheim veröffentlicht Buch über kreative Arbeit mit Kindern

Von: Jan Lucas Frenger

Relativ spät orientiert sich der Illustrator Helge Nyncke aus Mühlheim noch einmal um und wird Kreativitätspädagoge. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben.

Mühlheim – Regale voller Bücher, Papierskulpturen auf dem Schrank und Musikinstrumente in der Ecke. Wer das Arbeitszimmer von Helge Nyncke betritt, erkennt: Hier ist ein kreativer Geist zuhause. Eigentlich ist der stadtbekannte Illustrator und Buchautor, der neben Zeichnungen in Kinder- und Sachbüchern auch schon Bilder für Fernsehbeiträge oder ganze Krankenstationen gestaltet hat, längst in Rente – doch von Ruhe kann bei ihm keine Rede sein.

„Ich spüre ein Kribbeln in mir und möchte mich weiter ausprobieren“, sagt der 67-Jährige, der seit rund 40 Jahren mit seiner Familie in der Mühlenstadt lebt. Seit Kurzem ist nun sein jüngstes Werk „Kinderkunst und Kreativität“ erhältlich. In dem Buch berichtet Nyncke von seinen Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindern, gibt Anregungen zur einfachen Umsetzung kreativer Projekte. Untermauert werden seine praxisnahen Schilderungen dabei von einer Fülle an Bildern, auf denen die kunstvollen Werke der Jüngsten zum Besten gegeben werden.

Die Schnappschüsse stammen aus seiner Zeit als Betreuer im Hort der Europaschule in Frankfurt, wo Nyncke bis zu seinem Renteneintritt 2021 über zehn Jahre gearbeitet hat. „Das war der erste feste Job in meinem Leben und eine äußerst willkommene Abwechslung zu meiner bisherigen Arbeit, bei der ich oft alleine vor mich hingemalt habe“, so der Künstler.

Denn nachdem sich Nyncke seit seinem Abschluss an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach Anfang der 80er-Jahre als Illustrator und später auch als Autor an verschiedensten Themenbereichen abgearbeitet hatte, beschließt er 2009, dass der Zeitpunkt für einen Tapetenwechsel gekommen ist.

Durch Zufall wird er auf eine Anzeige aufmerksam, in der eine Ausbildung zum Kreativitätspädagogen in Berlin beworben wird. „Das hat sich interessant angehört, also habe ich mich angemeldet und bin für ein Jahr in die Hauptstadt gezogen“, berichtet der vierfache Familienvater. Dort lernt er unter anderem, wie das Leistungsniveau von Schülern mithilfe kreativer Unterrichtsgestaltung gesteigert werden kann.

Fasziniert von diesem Ansatz kehrt Nyncke zurück, bietet zunächst Workshops zum Thema an, landet dann jedoch im Hort der Europäischen Schule in Frankfurt. „Ich dachte, dass ich dort die ideale Möglichkeit habe, meine kreativen Ideen umzusetzen.“ Und so sattelt der damals 55-Jährige noch mal um, steigt Vollzeit als Betreuer ein. „Ich habe dort einen Kreativbereich etabliert und im Prinzip jeden Tag Neues angeboten“, schwärmt der Mühlheimer.

Ob große Wandgemälde, bei denen die Kinder zum Malen nichts weiter als ihre Hände nutzen, komplexe Skulpturen, die aus einem unscheinbaren Blatt Papier geformt werden oder aber Streichhölzer, die sich mittels Heißklebepistole zu Miniaturwelten entwickeln: Das Angebot schlägt ein, Eltern und Kinder sind begeistert. „Es ist einfach, schön zu sehen, wie sich immer mehr Möglichkeiten offenbaren und kreative Wege erschließen“, erzählt Nyncke von seiner Arbeit.

Deren Früchte lassen sich nun in seinem Buch, das quasi eine Zusammenfassung seiner Betreuerzeit sei, bestaunen. Das Werk richte sich dabei an alle Menschen – ob Kinder, Eltern oder Pädagogen – die gerne kreativ werden und eine andere Perspektive einnehmen möchten.

„Es ist mehr als ein Bastelbuch“, stellt Nyncke klar und vergleicht sein Werk mit einer umgedrehten Pyramide. „Ich gebe nur die Basis vor, nach oben sind die Möglichkeiten unendlich.“ (Jan Lucas Frenger)

