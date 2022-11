Im Frühjahr wieder nach Burkina Faso

Von: Ronny Paul

Teilen

Hilfe zur Selbsthilfe in Burkina Faso: Damien Simboro (von links), der Adoptivsohn der jahrelangen Ansprechpartnerin vor Ort, der mittlerweile verstorbenen Rosemarie Kempers, Thorsten Ehmann (Projektleiter) sowie Sekko Coulibaly, Ausbilder des Vereins für Brunneninstandhaltung, bei der Planung aktueller Projekte. © p

„Thiogo, der Freundeskreis Mühlheim am Main – Nouna/Burkina Faso e.V.“ hat jüngst sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Dem kleinen, 32 Mitglieder starken Verein, mit zahlreichen Unterstützern aus der Bürgerschaft, gelang es in den vergangenen zehn Jahren, eine Vielzahl von lebenswichtigen Tiefbrunnen in der Provinz Kossi nahe der malischen Grenze mit einheimischen Fachkräften zu sanieren. Darüber hinaus erhalten Kinder aus benachteiligten Familien in der Region Schul- und Ausbildung von der Grundschule bis zur Universität.

Dabei stand und steht das Ziel des Vereins – die Hilfe zur Selbsthilfe – stets im Mittelpunkt der Anstrengungen. In enger Zusammenarbeit mit dem Projektleiter des Vereins, Thorsten Ehmann und den Partnern in Nouna, beteiligt sich Thiogo an der Verwirklichung vielfältiger Projekte in allen gemeinnützigen Bereichen.

Bei der nach zwei Jahren Coronapause ersten Mitgliederversammlung im Wohnzimmer des Schanz ist der Vorstand im Amt bestätigt worden.

Neben Projektleiter Thorsten Ehmann bleiben der Vorsitzende Daniel Tybussek, dessen Stellvertreterin Ilse Picard, Schriftführerin Nancy Muth, sowie die zwei Beisitzer Dr. Manfred Sondergeld und Stephan Ruths ihren Ämtern treu. Das Amt des Kassierers übernimmt nun André Langer. Der bisherige Kassierer Tristan Gerfelder, ein Gründungsmitglied des Vereins, bleibt dem Projekt gewogen und wird auch künftig sein persönliches Engagement nicht ruhen lassen, hat er versichert. Der Vorsitzende Daniel Tybussek bedankte sich bei Gerfelder für die stets gute Zusammenarbeit.

Im Anschluss an die Versammlung nahmen die Vereinsmitglieder an der „Afrikanischen Nacht“ in der Kulturhalle unter Mitwirkung von Thorsten Ehmann, Robert Müller und Philip von Schwerin teil.

Thorsten Ehmann wird wie in den vergangenen Jahren auf eigene Kosten im Frühjahr erneut nach Burkina Faso reisen und dort seine Projektarbeit fortsetzen. Unter anderem wird Ehmann ein Schulgartenprojekt in einem Bildungszentrum in Nouna starten, bei dem er Kindern ökologischen Gartenbau näher bringen will. „Ich werde ein paar geeignete Sämereien aus Deutschland mitnehmen und bekomme im Gegenzug burkinische Saat, etwa dortige Chilisorten, Knoblauch oder auch Erdnüsse, diese werden wiederum mit Mülheimer Kindern im Elsternest ausgesät und gehegt“, sagt Ehmann, der unterstreicht, wie wichtig für ihn die persönliche Begegnung mit den einheimischen Partnern vor Ort ist, die inzwischen längst zu seinen Freunden geworden sind. Das Motto des Vereins, „jeder Cent ohne Verwaltungskosten nach Burkina“, behalte nach wie vor seine Gültigkeit.

Für Anfang des kommenden Jahres ist noch eine weitere Mitgliederversammlung vorgesehen, in der Ehmann seinen Reisebericht aus dem Frühjahr vorstellen wird. ron

Spendenkonto

Für Interessierte, die Menschen in Afrika mit einer Geldspende unterstützen möchten, wurde bei der Sparkasse ein Spendenkonto eingerichtet. „Thiogo“ Freundeskreis Mühlheim am Main – Nouna/Burkina Faso e.V., IBAN: DE03506521240008126922