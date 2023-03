Im Live-Ticker: So läuft der Abend der Bürgermeisterwahl in Mühlheim

Von: Ronny Paul, Jan Lucas Frenger

Stehen mit Rat zur Seite: Mehr als 100 Wahlhelfer sorgen bei der Bürgermeisterwahl in Mühlheim für einen reibungslosen Ablauf. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die Stimmen für die Mühlheimer Bürgermeisterwahl ausgezählt. © Frenger

Drei Kandidaten stehen zur Auswahl, die Bürgerinnen und Bürger von Mühlheim hatten an diesem Sonntag die Qual der Wahl. Der Abend im Rathaus im Live-Ticker.

Mühlheim bekommt einen neuen Bürgermeister, das steht seit der Erklärung von Amtsinhaber Daniel Tybussek (SPD), nicht mehr zur Wahl anzutreten, fest. Wer der Nachfolger des scheidenden Rathauschefs wird, entscheiden rund 22. 280 Mühlheimerinnen und Mühlheimer am heutigen Sonntag, 12. März.

Es kandidieren: der amtierende Erste Stadtrat, Dr. Alexander Krey (CDU), der die Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenversammlung, die Allianz für Mühlheim (CDU, Grüne, Bürger für Mühlheim, FDP), hinter sich vereint; der SPD-Fraktionschef Harald Winter geht für die Sozialdemokraten ins Rennen; Stadtverordneter Helge Kuhlmann tritt für Die PARTEI an. Ob es bereits nach dem ersten Wahlgang einen Sieger gibt oder eine Stichwahl entscheiden muss, wird eine der zentralen Fragen des Wahlabendes sein. Wir begleiten diesen live aus dem Mühlheimer Rathaus in unserem Live-Ticker:

Der Zwischenstand (nach 0 von 13 Wahl- und drei Briefbezirken)

18.20 Uhr: Noch liegen keine Zahlen vor, es wird weiter ausgezählt.

18.13 Uhr: Die ersten Stadtverordneten, Magistratsmitglieder und Unterstützer trudeln ins Rathaus ein. Die PARTEI und ihr Bürgermeisterkandidat schenken vor dem Stadtverordnetensitzungssaal Sekt aus.

Im Stadtverordnetensitzungssaal im Rathaus werden die Ergebnisse live auf einer Leinwand präsentiert. Aktuell wird aber noch ausgezählt. © Paul

18 Uhr: Die 13 Wahllokale sind nun geschlossen, die Auszählung der Stimmzettel beginnt.

17.55 Uhr: In diesem Jahr gibt es 13 anstatt wie noch 2017 21 Wahllokale.

17.53 Uhr: Informationen aus dem Rathaus zufolge beginnt der Auszählungsprozess, der nach wie vor per Hand erfolgt, um 18 Uhr. Erste Ergebnisse werden nach etwa einer halben Stunde erwartet, das Wahlamt rechnet mit einem Ende der Auszählungen gegen 21 Uhr. Das endgültige Wahlergebnis wird dann in der Sitzung des Wahlausschusses am darauffolgenden Dienstag festgestellt.

17.52 Uhr: Für ihre Unterstützung erhalten die ehrenamtlichen Helfer in den Wahllokalen eine kleine Aufwandsentschädigung in Form eines sogenannten Erfrischungsgeldes, in der Woche vor der Abstimmung fanden zudem spezielle Schulungen statt, in denen Wahlvorsteher, Schriftführer sowie Stellvertreter auf ihre Aufgaben vorbereitet worden sind. Dazu gehört auch das Auszählen der Stimmen.

17.46 Uhr: Angaben der Stadt zufolge sind am heutigen Wahltag insgesamt 116 Wahlhelfer im durchschnittlichen Alter von rund 48 Jahren im Einsatz, 55 davon sind Mitarbeiter aus der Verwaltung. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass bei der Stimmzettelabgabe alles reibungslos abläuft. Hinzu kommen sechs Verwaltungsmitarbeiter, die am heutigen Wahlsonntag von 7 bis 20 Uhr im Wahlbüro im Rathaus erreichbar sind.

17.34 Uhr: Bei der Bürgermeisterwahl 2017, bei der Daniel Tybussek (SPD) von der damaligen Ersten Stadträtin Gudrun Monat herausgefordert wurde und 72,55 Prozent der Stimmen auf sich vereinte, lag die Wahlbeteiligung bei 42,92 Prozent. 2011 war sie marginal höher. 43,09 Prozent stimmten über die Bürgermeisterkandidaten Bernd Müller (CDU, 40,82) und Daniel Tybussek (SPD, 59,15 Prozent) ab. Da ist heute also noch Luft nach oben.

17.31 Uhr: Wer sich noch einmal in Erinnerung rufen möchte, für welche Inhalte die drei Kandidaten stehen, kann sich das Video der Podiumsdiskussion unserer Zeitung in der Willy-Brandt-Halle anschauen.

17.30 Uhr: Guten Abend aus dem Mühlheimer Rathaus. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale, dann beginnt das große Zählen.