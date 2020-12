In der Mühlheimer Weihnachtsscheune gibt es Hölzernes zum Fest

Schneemänner sind gefragt

+ © m Der Trend geht zum Schneemann, weiß Gisela Bormann. In ihrer Weihnachtsscheune finden Besucher allerhand Dekoratives von Manufakturen aus dem Erzgebirge. © m

Mühlheim – Winzige Schneemänner mit bunten Hüten und Schals, kleine Mädchen mit einem Lebkuchenherz in der Hand oder Räuchermännchen mit einem Korb voller Geschenke: Ist nicht ganz Dietesheim ein großer Weihnachtsmarkt? In Gärten, Höfen und Scheunen findet sich so manches Kleinod mit kunstvollem Sortiment. So auch im alten Ort, in der Obermainstraße 23, wo Gisela und Thomas Bormann seit 25 Jahren Handwerkskunst aus dem Erzgebirge anbieten.