Interview: Mainquerungsdezernentin Petra Schneider über mögliche Rückkehr der Fähre

Von: Jan Lucas Frenger

Voller Begeisterung: Stadträtin Petra Schneider von den Bürgern für Mühlheim kann es kaum noch erwarten, sich in ihre neue Aufgabe zu stürzen. © frenger

Erst kürzlich hat Bürgermeister Alexander Krey drei ehrenamtliche Stadträte als neue Dezernenten berufen (wir berichteten). Eine davon ist Petra Schneider von den Bürgern für Mühlheim. Die 67-Jährige bringt langjährige, lokalpolitische Erfahrung mit, ab sofort ist sie für das viel diskutierte Themenfeld Mainquerung verantwortlich. Im Interview verrät sie nun, wo sie künftig ansetzen will, welche Variante der Mainquerung ihr persönlicher Favorit ist und weshalb sie für das Thema regelrecht brennt.

Wie fühlt es sich an, die wahrscheinlich erste Dezernentin für Mainquerung überhaupt zu sein?

Wirklich gut! Für mich stand von Anfang an fest, dass ich diese Position besetzen möchte, da ich persönlich sehr für das Thema brenne. Entsprechend groß ist mein Tatendrang, endlich loszulegen. Ich werde mich voll in die neue Aufgabe reinknien.

Haben Sie schon eine Idee, wo Sie anfangen wollen?

Als erstes werde ich mal eine Bestandsaufnahme machen, schauen, wo wir stehen und mir einen Überblick über die bisher gestellten Anträge verschaffen.

Klingt nach viel Papierkram.

Das ist es mit Sicherheit auch. Da ich bisher aber lediglich von außen auf die Angelegenheit blicken konnte, ist es wichtig, die Möglichkeiten des neuen Dezernatsbüros zu nutzen und das Projekt nun zunächst auch aus Sicht der Verwaltung zu betrachten.

Was ist Ihre präferierte Variante in Sachen Mainquerung?

Als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative, die sich schon damals für den Erhalt der Verbindung nach Maintal eingesetzt und mit der Machbarkeitsstudie hinsichtlich einer Elektrofähre erst kürzlich neue Erkenntnisse geliefert hat, ist meine Position in dieser Angelegenheit klar: In Mühlheim soll in Zukunft wieder eine Fähre fahren!

Kommen da überhaupt noch andere Alternativen wie etwa eine Brücke für Sie in Frage?

Als Dezernentin muss ich mich natürlich mit allen Möglichkeiten beschäftigen. Dem Thema Brücke verschließe ich mich daher nicht, aktuell bin ich allerdings der Meinung, dass eine Fähre auf Dauer die deutlich nachhaltigere und kostengünstigere Variante wäre.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, oder?

Das kommt ganz darauf an. Natürlich ist das Thema sehr komplex und lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Denn es sind noch einige Fragen etwa zur Trägerschaft, der Generierung möglicher Fördergelder sowie zur Bereitschaft in Maintal, wo – anders als hier – noch kein entsprechender Prüfantrag beschlossen wurde, zu klären. Wenn jedoch bei allen Beteiligten der politische Wille vorhanden ist und wir die richtigen Argumente finden, halte ich es für durchaus realistisch, dass es in vier bis fünf Jahren wieder eine Verbindung in Mühlheim geben könnte.

Und wie sieht es mit dem durchaus rar gesäten Fährpersonal aus?

Wenn wir es schaffen, den Job über verschiedene Anreize attraktiv zu gestalten, bin ich fest davon überzeugt, dass sich qualifizierte Menschen bei uns bewerben werden. Beim Hopper hat es schließlich auch funktioniert.

Mit der SPD hat das Vorhaben jüngst einen unverhofften Unterstützer gewonnen. Doch wie ist eigentlich die Stimmung innerhalb der Allianz?

Auch dort ist sich natürlich längst nicht jeder über sämtliche Aspekte des Vorhabens einig, weshalb es ganz grundsätzlich und unabhängig von der Parteizugehörigkeit gilt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Mit dem jüngsten Prüfauftrag an den Magistrat sind wir auf einem guten Weg.

Wie sehen Sie die teils emotional behafteten Debatten, die rund um die Fähre im Stadtparlament geführt werden?

Es ist kein einfaches Thema und ich kann verstehen, dass es Emotionen hervorruft. Ich selbst war damals im Kreistag dabei, als die Fähre beerdigt wurde und habe innerlich die ein oder andere Träne vergossen. Doch das ist Vergangenheit. Wir müssen lernen, den Blick nach vorne zu richten, anstatt immer wieder dieselben alten Schlachten zu schlagen. Dafür möchte ich mich künftig noch mehr einsetzen.

Sie verbinden persönlich viel mit der Fähre?

Definitiv! Ich habe früher mit meiner Familie im Franzosenviertel gelebt. Insbesondere am Wochenende sind wir daher oft mit der Fähre für einen Ausflug rüber nach Maintal gefahren. Ich habe also schöne Erinnerungen an diese Zeit.

Und so geht es einigen Bürgern in Mühlheim?

Allerdings. Der Bedarf nach einer erneuten Fährverbindung ist enorm. Ob Schüler, die jeden Morgen auf die andere Mainseite müssen, Erwerbstätige auf dem Weg nach Frankfurt, oder aber Einkaufsbummler am Wochenende: Jeder würde profitieren, auch der Einzelhandel in der Bahnhofsstraße. Da bin ich mir sicher.

Das Gespräch führte Jan Lucas Frenger