Fähre soll „schnellstmöglich“ wieder pendeln

Mühlheim - Die Stadt fordert den Kreis Offenbach auf, seine stillgelegte Mühlheimer Fähre „schnellstmöglich“ wieder fahren zu lassen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen. Von Marcus Reinsch

Was schnellstmöglich ist, darüber gehen die Meinungen nach der Wiederinbesitznahme der Fähre durch den Kreis allerdings sogar weiter auseinander als bisher.

Vieles neu und doch wieder alles beim Alten: Das Stadtparlament hat am Donnerstagabend einstimmig die Forderung an den Kreis Offenbach beschlossen, die seit Oktober stillgelegte Mühlheimer Fähre „schnellstmöglich“ wieder pendeln zu lassen. Ein Deja-vu-Beschluss, weil die Volksvertreter diesen Ruf nach Wiederinbetriebnahme der Verbindung nach Dörnigheim schon mehrfach abgesetzt haben. Am Maintaler Ufer blieb das Stahlfloß bekanntlich trotzdem.

Und auch die im Mühlheimer Bauausschuss von der Ersten Kreisbeigeordneten Claudia Jäger (CDU) verbreitete Botschaft, dass der Kreis seine Fähre nach einer außergerichtlichen Einigung mit den Ex-Pächtern schon seit dem Jahreswechsel zurück hat, dürfte daran eher mittel- als kurzfristig etwas ändern. Denn der Betrieb würde natürlich Geld kosten. Erst recht bei einem Schnellschuss.

Den hatten die oppositionellen „Bürger für Mühlheim“, Urheber des aktuellen Appells, eigentlich gefordert. Was ihren Fraktionsvorsitzenden Dr. Jürgen Ries – im Kreistag Vertreter der Freien Wähler – die Rückkehr des Pendelns innerhalb weniger Tage als Zwischenlösung fordern ließ, war seine Überzeugung, dass die Fähre ja nur stillgelegt sei und nicht schrottreif. Sie habe ein gültiges Fährzeugnis und sei „soweit in Schuss, dass sie betriebsbereit ist“.

Was fehle, sei Personal. Doch das lasse sich besorgen, verwies Ries auf die schnelle Einrichtung einer Fährverbindung über den Rhein, als bei der Sperrung der Schiersteiner Brücke der Verkehrskollaps drohte. Dass die Mühlheimer Fähre nicht fahre, liegt in Ries’ Augen „alleine am politischen Willen“.

Aus dem ursprünglichen „Sofort“ im Bürger-Antrag wurde auf Anregung der CDU-Fraktion allerdings das unverbindlichere „Schnellstmöglich“. Und den von den „Bürgern“ als Anreiz aus Mühlheims Stadtsäckel ebenfalls geforderten 10 000 Euro erteilte die Große Koalition eine komplette Absage.

Denn SPD und CDU in Mühlheim haben sich von Beginn an dagegen ausgesprochen, dem Kreis oder potenziellen Betreibern gegenüber Mühlheimer Finanzspritzen anzubieten, weil bei der Fähre nur der Kreis in der Pflicht sei. Der Streit, sagte Bürgermeister Daniel Tybussek (SPD), drehe sich nach wie vor um die Frage, ob „wir mit Geld wedeln oder das Verfahren erstmal laufen lassen“. Was das betrifft, ist eine Entscheidung längst gefallen: Gesprächsbereitschaft seitens der Stadt sei signalisiert, erinnerte Tybussek. Aber eben erst für den Zeitpunkt, an dem der Kreis ein schlüssiges Konzept für den Fährbetrieb vorlege. Claudia Jäger habe sich da optimistisch gezeigt, „wir sind ein gehöriges Stück weiter“.

Dazu würde dann auch ein Betreiber gehören. Welche Konditionen genau mit bisher sechs Interessenten verhandelt werden, ist bisher allerdings nicht am Licht der Öffentlichkeit. Das Oppositionslager zieht daraus seine Schlüsse. Dr. Ries sieht „die Fähre noch lange nicht als gerettet an“. Der Kreis wolle jemanden finden, der diese Fähre unter eigenem unternehmerischen Risiko betreibt. Er wickele die Fähre ab, umschrieb der Grüne Volker Westphal, „hofft auf eine Privatisierung“. Nur wenn „ein Investor wie der Messias kommt, haben wir eine Chance. Wenn er nicht kommt, ist die Fähre weg“, prophezeite er. Denn es gebe keinen Rechtsanspruch darauf, dass der Kreis die Fähre betreibt, „wir haben keinen Hebel“. Umso wichtiger sei es nun, „dass sich Mühlheim zum Sprachrohr der Nutzer macht und Farbe bekennt“.

Nichts geht mehr: Mainfähre außer Betrieb Zur Fotostrecke

Nach Westphals Vorstellung geklappt hat das nicht. Der Grünen-Antrag, dass die Stadt im sogenannten Interessenerkundungsverfahren für den Fährbetrieb nicht als mögliche Investorin, aber als Beteiligte aktiv Einfluss auf Privatisierung, Finanzierung, Fahrpreise und Betriebszeiten nehmen möge, fand keine Mehrheit. In diesen Vorstoß hatten die Grünen ihren Antrag umgewandelt, zumindest eine Behelfsfähre für Fußgänger und Radfahrer einzurichten.

Den Änderungsantrag der Grünen nannte die SPD-Fraktionsvorsitzende Rosemarie Palm kontraproduktiv. Die Verbindung über den Fluss sei „Aufgabe des Kreises, auch bei einer Privatisierung“. Und Petra Müller (CDU) sieht ein Interessenserkundungsverfahren als Vorverfahren für eine Ausschreibung. Aber nicht als Einflussmöglichkeit.

Rubriklistenbild: © Yvonne Fitzenberger