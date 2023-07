„Ist eine Bankrotterklärung“: Aufregung um möglichen Ausbau der B43 in Mühlheim

Von: Jan Lucas Frenger

Das Legoland in voller Pracht: Hessen Mobil hat der Stadt jüngst angeboten, die Baken auf der Bundesstraße 43 gegen weiße Markierungen zu ersetzen. © prochnow

In Mühlheim erhitzen neue Details zum Verkehrsversuch auf der B43 und der in diesem Zusammenhang geplanten Sanierung der Fahrbahn und einer Brücke die Gemüter.

Mühlheim – Die optische Umgestaltung von Fahrbahnmarkierungen, eine umfassende Sanierung der Straße und Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung: Die Überreste des Verkehrsversuchs auf der Bundesstraße 43 sorgen erneut für Aufsehen. Nachdem das eigentlich seit 2018 offiziell beendete Experiment der einspurigen Ortsdurchfahrt und dessen Zukunft zuletzt wieder vermehrt von Mühlheims Lokalpolitikern diskutiert wurde, hat die zuständige Behörde Hessen Mobil nun neue Details zum weiteren Vorgehen bekannt gegeben.

Diese lassen jedoch darauf schließen, dass die vielgeforderte, schnelle Auflösung der Situation noch immer in weiter Ferne liegt. So habe etwa eine Analyse der Straßenkörper ergeben, dass zunächst die teils marode Fahrbahn erneuert werden müsse – die Kosten dafür übernimmt Hessen Mobil, wie die Stadt in einer Mitteilung klarstellt. Weiter heißt es, dass neben Arbeiten an der Fahrbahn auch eine Sanierung der dortigen Brücke über die Rodau im Raum steht, die entsprechende Planung hierfür soll aller Voraussicht nach erst 2024 abgeschlossen sein.

Bis es soweit ist, hat die Behörde laut Angaben der Stadt angeboten, die von den Bürgern als „Legosteine“ betitelten Baken auf dem Abschnitt zwischen Fähren- und Albertstraße durch eine weiße Fahrbahnmarkierung zu ersetzen und bis zum Endausbau somit zumindest eine optische Veränderung vorzunehmen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Harald Winter zeigt sich derweil wenig überrascht davon, dass die B 43 noch länger Thema bleiben wird, hofft jedoch, dass es mit dem Projekt möglicherweise doch zügiger vorangeht: „Es war von Anfang an klar, dass die Fahrbahn erneuert werden muss, und es ist auch sinnvoll, diese Arbeiten erst im Zuge des Ausbaus in Angriff zu nehmen. Da wir mit der Planung aber weitestgehend fertig sind, würde ich mir wünschen, dass es doch schneller geht.“ Für eine weitere Bürgerbeteiligung – wie sie die Allianz für Mühlheim (CDU, Grüne, Bürger für Mühlheim und FDP) anstrebt – sieht Winter derweil keine Notwendigkeit. „Die Leute haben sich längst an die Straßenführung gewöhnt und sich damals schon für die Einspurigkeit ausgesprochen“, so der Sozialdemokrat.

Er selbst ist Befürworter des Experiments, hebt insbesondere die dadurch entstandenen zusätzlichen Parkmöglichkeiten hervor und schlägt somit in die gleiche Kerbe wie Parteikollege und Ex-Bürgermeister Daniel Tybussek. Dieser bezeichnete den Versuch jüngst als erfolgreich und wies darauf hin, dass die Stadt ihren Eigenanteil bei einem möglichen Ausbau mithilfe von Fördermitteln zur Verbesserung des Radverkehrs minimieren könnte.

Dr. Jürgen Ries von den Bürgern für Mühlheim zeigt sich ob der jüngsten Entwicklungen hingegen wenig begeistert. Der Fraktionsvorsitzende sieht die Einspurigkeit kritisch und auch die unklare Kostenlage bereitet ihm Bauchschmerzen: „Für mich hat das nichts mit einer abgeschlossenen Planung zu tun, über den Gesamtausbau sowie die Kostenfinanzierung des ganzen Projekts herrscht noch immer Unklarheit – das ist im Grunde eine einzige Bankrotterklärung.“ Ries bezeichnet den Versuch als „an die Wand gefahren“, er fürchtet, dass die Kosten für einen kompletten Umbau der Straße am Ende womöglich bei „fast zehn Millionen Euro“ liegen könnten.

Und auch Christdemokrat Marius Schwabe sieht die durchaus angespannte finanzielle Lage der Stadt als Knackpunkt in der Angelegenheit. „Wir haben zwar einen genehmigten Haushalt, sind aber dennoch weit von geordneten Finanzen entfernt – wir sind de facto pleite“, gibt er zu bedenken. Die Sanierungspläne Hessen Mobils sieht er daher als nebensächlich, entscheidender sei vielmehr, wie viele Zuschüsse die Stadt für das Projekt auf dem nördlichen Abschnitt der B 43 bekommen kann. „Wir werden uns jetzt in das Thema reinknien und in diesem Zuge auch die Bürger ins Boot holen“, sagt der Fraktionsvorsitzende, der dieses Vorgehen angesichts der möglicherweise immensen Kosten als „fair“ erachtet.

Wann die Sanierungsarbeiten durch Hessen Mobil starten und ob die Durchfahrt für die gesamte Dauer voll gesperrt werden muss, ist noch unklar, eine Anfrage blieb von der Behörde bis Redaktionsschluss unbeantwortet. (Jan Lucas Frenger)