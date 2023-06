Vom Travestietheater zum Trausaal: Neue Funktion für Mühlheimer Weltbühne?

Von der Travestiebühne zum Trausaal? „Gerdas kleine Weltbühne" war über Jahrzehnte Kult.

Nachdem „Gerdas kleine Weltbühne“ in Mühlheim im vergangenen Jahr die Pforten geschlossen hat, schlägt ein Ex-Bürgermeister eine neue Funktion für das Haus vor.

Mühlheim – Vor bald einem Jahr ging in Mühlheim eine Kulturepoche zu Ende, von der im Ort sicher noch lange die Rede sein wird. Die Geschichten werden nostalgisch mit „Weißt Du noch?“ beginnen, „Damals die Gerda und die Jutta“. Die Rede ist von den beiden Männern, die als Frauen verkleidet auf „Gerdas kleiner Weltbühne“ während 48 Jahren Mühlheim zu überregionaler Prominenz verhalfen. Nun macht Karl-Christian Schelzke den Vorschlag öffentlich, die einstige Showbühne in einen Trausaal zu verwandeln.

Wie Mühlheims Weltbühne ein Denkmal gesetzt werden könnte

„Die Idee ist nicht von mir“, meidet Schelzke fremde Federn. Mühlheims Bürgermeister a.D. traf sich vor Kurzem mit Jürgen Peusch im früheren Travestie-Theater an der Willy-Brandt-Halle. Vor knapp einem Jahr gab Peusch hier seine letzte Vorstellung als „Jutta P.“. Dort sieht es noch so aus, als könne gleich die nächste Show beginnen. Seit einem Jahr passiert hier aber nichts mehr. Bei der Frage, was sich aus dem Raum machen lasse, fiel Peusch ein: „Man könnte doch hier Hochzeitspaare trauen.“ Schelzke fand die Idee famos.

„Die Weltbühne war ein Teil unserer Zivilgesellschaft“, betont der frühere Rathauschef, „Gerda hat Mühlheim verändert“. Die Rede ist von Gerda Ballon, hinter der Gerhard Stein steckte, der im März vergangenen Jahres im Alter von 72 Jahren verstorbene Travestie-Künstler mit dem hessischen Schlappmaul, von dem sein Gatte Jürgen Peusch sagt, „die Gerda konnte die Leute beleidigen und sie liebten sie gerade dafür“.

Schelzke erzählt, er habe über Gerhard Stein nie auch nur den Hauch eines despektierlichen Wortes im Ort gehört. Die Mühlheimerinnen und Mühlheimer nannten Stein auf der Gasse, auf Festen oder im Café immer nur Gerda, als sei es das Normalste der Welt, einen Mann mit Frauennamen zu titulieren. „Gerda und Jutta hat Mühlheim viel zu verdanken“, konstatiert Schelzke, „die machten die Stadt weit über die Region hinaus bekannt“. Mit einem Trausaal will er der Weltbühne ein Denkmal setzen.

Frage nach der Wirtschaftlichkeit muss beantwortet werden

Schelzke wünscht sich, das Theater in der Form zu erhalten, aber in der Funktion neu zu nutzen. Er müsse es juristisch noch prüfen lassen, aber es liefe wohl darauf hinaus, den Teil der städtischen Willy-Brandt-Halle zu einer Außenstelle des Rathauses werden zu lassen, um hier Trauungen durchführen zu dürfen.

Bisher habe er noch niemanden erlebt, der meinte, die Lokalität werde nicht angenommen. Die Stadtverordnetenvorsteherin Gudrun Monat habe positiv reagiert, allerdings auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit gestellt. Schelzke geht davon aus, dass Paare bereit seien, für das vermeintlich ewig bindende „Ja“ an dem speziellen Ort zu bezahlen, zumal der Teil des Bürgerhauses über etliche Vorteile verfüge. Wer etwa eine Hochzeit mit wenigen Gästen plane, könne hierbleiben und sich von einem Catering Service bewirten lassen.

Schelzke telefoniert zwischendurch mit Jürgen Peusch, der versichert, „die Technik ist voll funktionsfähig“. Den Hochzeitsmarsch aus Wagners Lohengrin oder „Marmor, Stein und Eisen bricht“ erklingen zu lassen, sei kein Problem.

Christian Schelzke: „Der Weltbühne ein Denkmal setzen"

Erster Interessent für Weltbühnen-Hochzeit schon da

Und dann gibt es noch die Treppe. „Das Paar schreitet durch den Spalier von Reis werfenden Freunden und Verwandten“, skizziert Schelzke die Szenerie. Außerdem: „Wer groß feiern will, kann auch die Willy-Brandt-Halle dazu mieten.“ Was anderswo Mangelware ist, gibt es hier satt, wenn nicht gerade Mittwoch-Flohmarkt ist: Parkplätze.

Schelzke hofft auf einen interfraktionellen Antrag im Stadtparlament, „ohne Parteiengezeter“. Er wisse auch schon von einem Interessenten, der auf Gerdas Weltbühne heiraten wolle, „jemand aus der Familie von Brentano“.

Der langjährige Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebunds bietet Peusch an, die Figuren wieder zurückzubringen, die er dem Travestie-Künstler nach der Schließung abkaufte. Peusch lehnt ab: „Wir wollen doch nicht wieder einen Kitschtempel draus machen.“ (Stefan Mangold)