Jubiläum auf sanften Pfoten

Vorbereitungen für die Auftritte: Im November steigen die Kirchturm-Komödianten mit dem „Pantoffel-Panther“ wieder auf die Bretter des Pfarrheims St. Sebastian. © m

Sage und schreibe 25 Jahre verbreiten sie nun schon tierisch gute Laune, und darum kommen sie im Jubiläumsjahr auf sanften Pfoten daher: Ein Panther steht im Mittelpunkt des Jubiläumsstücks der „Kirchturm-Komödianten“, ein „Pantoffel-Panther“. Das Team aus den Reihen der Kolpingfamilie Dietesheim steht schon seit einigen Wochen auf der Bühne des Pfarrheims St. Sebastian, dort wird die Produktion mit dem schwarzem Fell an den ersten beiden November-Wochenenden aufgeführt.

Mühlheim – Schwere Farbeimer stehen in der Kulisse, neue Metallkanten lehnen an den dünnen Holzwänden, die nach einem frischen Anstrich oder ein paar Bahnen Tapete lechzen. Für die Proben müssen die Standard-Stühle aus dem Saal herhalten, Mobiliar ist auch noch nicht da, aber die Einrichtung kommt nach den Malerarbeiten, erklären Beatrix Breuer und Stefan Schwab. Die beiden Regisseure sind guter Dinge, dass auch diesmal wieder alles rechtzeitig steht, die Darsteller beherrschen ihre Texte jedenfalls schon recht sicher.

Das Stück von Lars Albaum und Dietmar Jacobs besticht durch viel Wortwitz und Situationskomik und verspricht so einen heiteren Theaterabend, werben die Leiter. Es geht um Hasso Krause, gespielt von Thomas Schwab, und sein Problem: Als Kleinunternehmer ist seine Firma für edle Lederpantoffeln schon vor Jahren pleite gegangen, er hat sein Geld inklusive der Alterssicherung verloren.

Um es zurückzuholen, hat er sich von den Banken dubiose Anlagemodelle aufschwatzen lassen, die ihn endgültig ruiniert haben, kurzum, er hat mehr Schulden als Griechenland. Seine reizende Gattin Röschen (Rita Bauer) weiß nichts von dem Unglück, Hasso gibt vor, arbeiten zu gehen und gut zu verdienen. In Wirklichkeit erledigt er Aushilfsjobs der skurrilen Art. Das Geld reicht freilich hinten und vorne nicht, wäre da nicht sein gutmütiger Freund, der Psychologe Rüdiger (Stefan Heberer), der ihm immer wieder finanziell unter die Arme greift.

Röschen träumt vom Luxus im Alter, während Hasso wegen Insolvenzverschleppung und vieler Schulden mit einem Fuß im Gefängnis steht. Da taucht der Italiener Luigi auf, der Hasso für den legendären Auftragskiller „Der Panther“ hält und ihm sehr viel Geld für einen Job in Aussicht stellt. Damit wäre Hasso auf einen Schlag alle seine Sorgen los. Das Chaos nimmt seinen Lauf ...

Mit „Ärger beim Kronen-Max“ begann 1997 die Karriere der Komödianten. Im vergangenen Jahr trotzte die Truppe der Pandemie, ging „on air“, zeichnete Szenen für einen Film auf. Dazu gaben Heberer und Thomas Schwab das „1. Dietesheimer Hausmeister-Kabarett“, obendrein brachten sie einen „Weihnachtsmarkt“ als Theaterrevue auf die Bühne an der Hanauer Straße.

Neben Autor, Schauspieler, Musiker und Zauberer Heberer sind bis heute Jutta Gasse und Rita Bauer dabei. „Wir haben uns damals die Kulissen auf dem Dachboden des alten Pfarrheims zusammengesucht“, erinnern sie sich noch. „Nix passte so richtig, aber wir wollten raus und spielen.“ Die erste Aufführung war 15 Minuten kürzer als die dritte, „wir haben vor lauter Aufregung mindestens zehn Seiten Text vergessen“, verrät der Mitinitiator und grinst.

Heute läuft’s besser, „25 Jahre im Rampenlicht hinterlassen doch ihre Spuren“, ein „Blackout“ könne locker überspielt werden, dass es keiner merkt. „Oder man macht spontan einen Gag draus“, plaudert der Dietesheimer aus dem Nähkästchen. Die Schauspieler kennen ihre Schwächen und Stärken, „du darfst aber nie vergessen, dass wir alle Theater-Laien sind“. Ein Grund für ihren Erfolg ist vielleicht dieser: „Man kennt uns von der Fastnacht und aus dem Beruf, so werden manche Akteure schon gefeiert, obwohl sie noch nicht ganz auf der Bühne stehen und noch kein Wort gesagt haben.“

Infos: „Der Pantoffel-Panther“ läuft an den Samstagen 5. und 12. November um 19.30 Uhr, an den Sonntagen 6. und 13. November um 16.30 Uhr im Pfarrheim St. Sebastian (Hanauer Straße 23). Karten gibt’s im Vorverkauf am kommenden Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim und ab Dienstag, 27. September, bei Sport-Schweikard (Elisabethenstraße 40). (Michael Prochnow)