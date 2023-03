Ganz Dietesheim singt mit

Von: Michael Prochnow

Wiedergewählt: Beisitzer des Concordia-Vorstands sind (von links) Stephan Arnold, Udo Bernhard, Horst Schmidt und Stefanie Scheidler, Vizevorsitzender ist Herbert Schmitt, Kassiererin Ute Mauermann, Schriftführerin Gisela Arnold, Andreas Gebhart und Lisa Diez vertreten den Chor Young Voices, Vorsitzender bleibt Josef Zepezauer. © m

Zweifelsohne, die Concordia-Chöre zählen zu den Vereinen, denen Corona das Feiern nicht vermiesen konnte. Das gilt nicht nur für ihr Jubiläumsjahr 2023, aber zum runden Geburtstag feilen die Aktiven an einem noch größeren Veranstaltungsreigen, als sie ohnehin alljährlich auf die Beine stellen. Zum 150-jährigen Bestehen soll ganz Dietesheim die Stimmen erheben.

Mühlheim – Erst aber gaben Mitglieder bei der Jahresversammlung ihre Stimmen für den Vorstand ab. An der Spitze steht weiter Josef Zepezauer, Stellvertreter bleibt Herbert Schmitt, Kassiererin Ute Mauermann, Schriftführerin und Sprecherin Gisela Arnold. Als Beisitzer unterstützen Stephan Arnold, Udo Bernhard, Eike Klephas, Stefanie Scheidler und Horst Schmidt das Führungsgremium. Neu sind Andreas Gebhart und Lisa Diez, sie vertreten die Young Voices.

„Wir dürfen stolz und dankbar sein, dass wir das Erbe der Gründerväter bis hierher getragen haben“, begann Zepezauer seine Ausführungen. „Es ist aber auch eine Verpflichtung des Weitertragens in die vor uns liegende Zeit.“ Sieben Generationen hätten die Aufgabe der Kulturpflege, des Chorgesangs, „treu erfüllt, ja sogar verbessert und erweitert“. Das werde die Festschrift dokumentieren, für deren Erstellung sich besonders Schriftführerin Arnold stark mache.

Aus dem ehemaligen Männerchor Konkordia (mit zwei K) entstanden moderne Formationen, „für Mühlheim ein Aushängeschild in Sachen Kultur“, verkündete Zepezauer stolz. Um das Vereinsheim im Grünen, das sich die Concordia mit dem Musikverein teilt, werde die Gemeinschaft oft beneidet. Eine „normale Zeit“ habe nach den Weltkriegen mit Adolf Jung begonnen. Er leitete den Chor ab 1952 über 45 Jahre, während ihn Walter Pappert mehr als 35 Jahre dirigierte, unter dem Motto „Durch Leistung zum Erfolg“.

Daneben organisierten Sangesfreunde Feste, Ausflüge, Tanzabende, Fastnachts- und Theaterabende, Ostermärkte und Familienfeiern. Sänger pflegten Kontakte in die Partnerstadt St. Priest, in die Niederlande, nach Italien, Slowenien, Rumänien und England: „Ein tolles Beispiel für machbare Völkerverständigung.“ Ohne eigenes Heim traf man sich bei Plattners Hilde, „ein Ort für Freude und Ausgelassenheit mit Kultstatus“, so Zepezauer.

Mit Dirk Eisermann begann 2005 die Neuausrichtung mit dem gemischten Ensemble Classica, seit 2018 begeistert Thomas Kiersch mit dem Pop- und Rock-Chor Young Voices. Mit diesen beiden Männern habe man „hervorragende Dozenten, aber auch Freunde unter Vertrag“, hieß es.

Knapp 200 Angehörige bilden den Jubelverein, die Finanzen seien geordnet. Voriges Jahr liefen Wanderung, Jubilarenehrung, Sommerfeeling, Lagerfeuersingen sowie Konzerte der Young Voices und im Advent, berichtete Zepezauer.

Das Jubel-Programm wird am Samstag, 6. Mai, mit einer akademischen Feier fortgeführt. Tags drauf steigt in der Willy-Brandt-Halle (Dietesheimer Straße) eine Matinee mit Freundschaftssingen. Am 1. Juli lädt Tom Jet zum Rudel-Sing-Sang, für den 23. ist das Vereinsfest mit ökumenischem Gottesdienst vorgesehen. Am 23. September wird wieder am Lagerfeuer gesungen, am 4. November zum Jubiläumskonzert der Chöre mit Solisten eingeladen.

Die Toten sind nicht vergessen: Ihrer gedenkt der Verein nach einer Messfeier in St. Sebastian am 26. November auf dem Friedhof. „Gehen wir erhobenen Hauptes durch die Stadt und reden mit den Menschen über die einmaligen Festivitäten“, warb der Vorsitzende erwartungsfroh. (von Michael Prochnow)