Kandidaten für Pfarrgemeinderat in Mühlheim stellen sich vor

„Ich bin Paula Gregorio Rodrigo, 18 Jahre alt, Lehramtsstudentin der katholischen Theologie und Geschichte – und seit 2018 als Jugendvertreterin im Gesamtpfarrgemeinderat. “ Außergewöhnliche Zeiten bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen.

Mühlheim – Kandidaten für den Pfarrgemeinderat (PGR) rennen gewöhnlich dem Pfarrer nicht gerade die Bude ein. Die Pfarrgruppe Mühlheim setzt auf daher eine sehr persönliche Methode, Mitstreiter für die Wahlen am 9. und 10. November zu begeistern.

Es geht darum, „Kirche gemeinsam zu gestalten“, ihr „(d)ein Gesicht und eine Stimme zu geben“. Die Pfarreien St. Markus und St. Maximilian Kolbe gehen noch einen Schritt weiter, sie wollen unter dem Motto „mit Vielfalt verbunden im Glauben“ eine „lebendige und einladende Gemeinde mit vielen Facetten“ sein. „Mit fast 5000 Christen feiern und verkünden wir gemeinsam in sehr vielen Formen unseren Glauben“, unterstreicht PGR-Sprecherin Claudia Oberbeck. Als katholische Pfarrgruppe wolle man offen sein für Veränderungen, dabei aber den Glauben bewahren und an nachfolgende Generationen weitergeben, „weil er die Basis unseres christlichen Handelns ist.“ Die Wahlvorbereiter haben also bisherige Räte zu ihren Beweggründen und Interessen befragt – und erhielten sehr persönliche und offene Antworten.

Paula Gregorio Rodrigo hat 2017 erst den Jugendvertreter während seines Auslandsaufenthaltes ersetzt, rückte dann für die zweite Jugendvertreterin nach. „Als Ehrenamtliche möchte ich anderen jungen Gemeindemitgliedern zeigen, wie wertvoll das Gemeindeleben ist und wie schön es ist, den Glauben gemeinsam zu feiern und zu leben“, sagt die Leiterin des Jugendsachausschusses. „Diese Aufgabe übernehme ich gerne, wenn ich merke, dass sich mein Engagement positiv auf andere auswirkt.“ Besonders setze sie sich dafür ein, „dass das Gemeindeleben in Bewegung bleibt und die Vielfalt in der Gemeinschaft bestehen bleibt und wächst“, beschreibt sie, „weil ich als Jugendvertreterin im PGR die Brücke zwischen jung und alt bilde“. Dabei sei es ihr wichtig, auf ein gutes Gleichgewicht aus gewachsenen Traditionen und neuen Ideen zu achten. Mit Tim Rieth vertritt sie die Interessen der Katholischen Jugend und aller Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde. „Wir bringen ihre Anliegen im PGR ein und stellen die Verbindung zum Jugendsachausschuss her.“ In den nächsten vier Jahren möchte Paula Gregorio Rodrigo mitwirken, die Kirche zukunftsfähig zu gestalten.

Monika Ackermann ist 63 Jahre alt, Bankkauffrau und blickt zurück. „Ich bin vor vier Jahren erstmals für den PGR angetreten, um unser Christ-Sein in einer nicht einfachen Zeit zu demonstrieren und als Botschafter ansprechbar und präsent zu sein“, schildert sie ihre Motivation. „Und den ganzen Stress nehme ich für das Gefühl der Zugehörigkeit und das frohe Miteinander gerne in Kauf.“ Sie gehört dem Öffentlichkeits- und dem Festausschuss an, der auch den Hofsommer organisiert, Termine plant, die Künstler auswählt, die Helfer koordiniert und die Speisen festlegt. „Mit meinen Ideen möchte ich zum Gelingen gemeinschaftlicher Projekte beitragen.“ Ackermann bekräftigt: „Ich fühle mich in unserer Gemeinde wohl, weil hier jeder offen aufgenommen wird und sich auf seine Weise einbringen kann.“

Ähnlich sieht das Jens-Niklas Oberbeck. „Mich begeistert die Zusammenarbeit mit Menschen.“ Der Sozialpädagoge beschäftigt sich mit anderen Kulturen sowie Ländern und ist bei Musikprojekten dabei. „In unserer Gemeinde kann jeder so sein, wie er ist“, erläutert er und definiert sich als „Visionär, der gerne neue Ideen entwickelt, aber auch als Netzwerker, der Vorschläge aus der Gemeinschaft im Rat vorstellt und zu deren Verwirklichung beiträgt“.

VON MICHAEL PROCHNOW