KI, Kochen und Koordination: Themenvielfalt in Projektwoche am Mühlheimer Friedrich-Ebert-Gymnasium

Von: Michael Prochnow

Teilen

Einblick in die Welt der Chemie: Während der Projektwoche im Friedrich-Ebert-Gymnasium beschäftigen sich die Schüler auch mit den Wundern der Naturwissenschaft. © Prochnow

Kann Künstliche Intelligenz Kunst? – Auf Ansage leibhaftiger Künstlerinnen und Künstler, ja! Eine Gruppe der Projektwoche am Friedrich-Ebert-Gymnasium hat es ausprobiert – und dokumentierte die Schritte der Verwandlung von Bildern.

Mühlheim – In der letzten Woche vor den Sommerferien beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen vier Tage lang mit einem von fast 40 Themen, das sie besonders interessierte.

Die Zeugnisse sind geschrieben, der Stoff in den Fächern durchgenommen, Klassenfahrten zu teuer. Da bietet sich Unterricht der anderen Form an, Kenntnisse zu erwerben, die der vorgeschriebene Stundenplan nicht vorsieht. Dabei werden nicht nur unbekannte Inhalte vermittelt, sondern auch Erfahrungen über neue soziale Kontakte zu jüngeren und älteren Gymnasiasten gesammelt.

So bildete sich eine neue Band, die das Programm mit flotten Rhythmen eröffnete. Auch das Gitarre- und Ukulele-Spiel war den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis zu dieser Woche fremd. Lehrkräfte nutzten die Gunst der Stunde zudem, um erfolgreiche Sportskanonen zu ehren, die Sieger im Schulradeln und im bundesweiten Mathe-Känguru-Wettbewerb.

Manche Projekte ließen sich einfach leichter präsentieren als andere. Das „internationale Kochbuch am FEG“ freilich, das die multikulturellen Wurzeln der Schulgemeinde nutzte, um kulinarische Leckereien zuzubereiten, die in der Mensa feilgeboten wurden. Mit ganz unterschiedlichen Ansätzen beschäftigten sich gleich mehrere Teams mit Klimawandel, Wasserverschmutzung und der Vermüllung des Planeten, hielten ihre Erkenntnisse in pfiffigen und technisch ambitionierten Video-Zusammenschnitten fest.

Per Geocaching, dem Auffinden von Aufgaben an bestimmten Stellen in den Steinbrüchen mit kleinen Geräten und Koordinaten, lernte ein Team die Historie des Basaltabbaus in Mühlheim kennen. Und längst haben auch Jungs das Sticken für sich entdeckt – im FEG verfeinerten sie ihre Fertigkeit, trugen Blumen, Spinnen und Leuchttürme auf Tuch in runden Rahmen oder auf Leinentaschen auf. Die fertigen Werke wurden für einen guten Zweck verkauft.

Mit Einern, Zweiern, Vierern und Achtern aus Kindertagen der Erwachsenen haben die Konstruktionen mit Lego-Elementen im Kunstraum nichts zu tun. Neben dem Bauen beschäftigten sich die Schüler mit dem Programmieren von Fahrbewegungen. In die Rolle versetzt und auf die Rollen gesetzt, mit denen sich Menschen mit Gehbehinderungen bewegen, das konnten sich alle Gäste am Vorstellungstag und mit einem Basketball.

Ein Kreis brachte den Schulgarten auf Vordermann, DLRG-Vorsitzender Martin Deiß stand mit Zugmaschine, Rettungsboot auf dem Hänger und Video im Laptop auf dem Hof. Mit Aufführungen und Mitmachaktionen machte Projekt Numero 33 „Mut zur Courage“, sich und anderen zu helfen. Auch ob Cannabis ein (un)gefährlicher Genuss ist, diskutierten Jugendliche mit Infos.

Weitere Kreise beschäftigten sich mit der Vergangenheit, recherchierten mit „Mühlheim unter den Nazis“ über das Kreis-Erziehungsheim am Bepo-Kreisel, und mit der Zukunft, der eigenen: „Hast du Lust, einen Einblick in die Berufswelt zu bekommen?“