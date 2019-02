Kita Schillerstraße ist vorausschauend geplant

Mühlheim – Die Kita im Multifunktionsgebäude an der Schillerstraße ist fertiggestellt. Einblicke gibt’s beim Tag der offenen Tür.

Vorausschauende Planung ist nicht immer ein Prädikat, was sich Kommunen anheften können. Im Fall der Kita Schillerstraße hat die Mühlenstadt jedoch bewiesen, dass perspektivisches Denken gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Als der Flüchtlingsstrom 2016 groß war, hat die Stadt in der Schillerstraße 83, wie berichtet, für 2,9 Millionen Euro mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft eine Unterkunft für 80 Neuankömmlinge gebaut. Das Erdgeschoss des ursprünglich als Flüchtlingsheim geplanten Familienhauses neben dem Tegut-Markt wurde für rund 650.000 Euro grundlegend umgebaut, sodass „75 moderne Kita-Plätze im Multifunktionsgebäude“ entstanden sind. Diese alternative Nutzung war auch Voraussetzung für die Stadt, die Liegenschaft langfristig von der Wohnbau anzumieten. Damit sind nun in kurzer Zeit dringend benötigte Kita-Plätze gemäß den Vorgaben des Kinderbetreuungsgesetzes geschaffen worden.

Innerhalb einer rund neun Monate dauernden Umbauphase wurde das Erdgeschoss in eine vollständig ausgestattete Einrichtung für Kinder von drei bis sechs Jahren umgewandelt. Dies sei in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt sowie spezialisierten Planern umgesetzt worden, teilt die Stadt mit.

Ingo Kison, Geschäftsführer der städtischen Immobilientochter Wohnbau, betont: „Wir können auch Kita.“ Er ist stolz darauf, neben diversen Wohnungsbauprojekten auch solche sozialen Bauvorhaben mit seinem Team umsetzen zu können. Die baulichen Gegebenheiten des vorhandenen Gebäudes erlaubten nach Veränderung der Raumaufteilung, die Verwirklichung einer pädagogischen Gesamtkonzeption die sonst nur bei einem Neubau gegeben ist. „So hat sich der Weitblick bei der Errichtung im Jahr 2016 wortwörtlich bezahlt gemacht“, kommentiert Kison.

Im Wesentlichen wurde die vorhandene Bausubstanz der neuen Nutzung angepasst. Kita-Bereich und Obergeschoss wurden räumlich getrennt und mit jeweils eigenen Zugängen versehen. Auch die Außenanlage wurde entsprechend der Gesamtnutzung des Gebäudes aufgeteilt. Für die Kinder ist ein großzügiges, kreativ gestaltetes Spielgelände entstanden, für die Bewohner der oberen Etage steht ein separater Garten zur Verfügung. Eine Trennung war grundsätzlich erforderlich, auch im Hinblick auf die Sicherstellung der notwendigen Fluchtwege aus dem Gebäude. „Überhaupt hatte die Erfüllung der umfangreichen Brandschutzauflagen für Einrichtungen dieser Art einen erheblichen Anteil an den Umbaumaßnahmen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Im Inneren wurde das von pädagogisch-fachlicher Seite geforderte Konzept für offene Gruppen umgesetzt. Ein Großteil der 600 Quadratmeter fassenden Gesamtfläche wird gemeinschaftlich genutzt, es gibt keine abgeschlossenen Areale. Neben Räumen zum Malen und Bauen steht dem Nachwuchs ein üppiger Bewegungsraum sowie ein gefliester „Matschbereich“, die frühere Waschküche, jederzeit zur Verfügung. Für die Kita-Mitarbeiter gibt es laut Stadt alle erforderlichen Arbeits- und Aufenthaltsbereiche einschließlich eines neuen Anbaus für Pausen und Besprechungen. Darüber hinaus verfügt die neue Kita über eine professionell und umfangreich ausgestattete Küche sowie ein Bistro, in dem die Kinder die frisch zubereiteten Speisen zu sich nehmen können.

„Wir sind froh, dass sich die ursprüngliche Konzeption des ‚Sonderbaus‘ Schillerstraße 83 als richtig erwiesen hat und wir die nun freigewordenen Flächen für eine sinnvolle Weiternutzung relativ problemlos sach- und fachgerecht umgestalten konnten“, betont Kison und nennt das Projekt eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

Daniel Tybussek, in Personalunion Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau, pflichtet dem bei: „Dank der nachhaltigen Planung des Gebäudes mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten können wir schnell einen Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungsplätze leisten.“ Er dankt allen Beteiligten für die schnelle Umsetzung. Tybussek lädt zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Wer sich ein Bild machen möchte, kommt am Mittwoch, 20. Februar, zwischen 18 und 19 Uhr in die Schillerstraße 83. (ron)