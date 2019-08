Geschichtsverein präsentiert die Mühlheimer Schulgeschichte

Bei den Einschulungen in dieser Woche durften auch Schultüten nicht fehlen. Die gehören in Deutschland seit Anfang des 19. Jahrhunderts zu jedem ersten Schultag dazu.

Mühlheim – Auch Gerda Brinkmann vom Geschichtsverein, die 1944 in die Mühlheimer Volksschule kam, erinnert sich noch genau: „Mein Ranzen, meinen Griffelkasten und meine Schultüte – alles habe ich von meinem sieben Jahre älteren Bruder übernommen. “ Was dort drinnen gewesen ist? „Ich sage jetzt mal, nichts Gescheites. “ Brinkmann muss lachen. Der Geschichtsvereinsvorsitzende Karl Heinz Stier wird ein wenig konkreter: „Da waren Süßigkeiten und Materialien für den Unterricht drin – und in Lämmerspiel gab’s Brezel. “

+ Gerda Brinkmann im Jahr 1944.

Stier und Brinkmann sitzen im Stadtmuseum, wo am Freitag, 16. August, 17 Uhr, die Ausstellung „Mühlheimer Schulgeschichte – Schüler, Lehrer, Prügelstrafe“ vom Geschichtsverein eröffnet wird und plaudern über ihre Schulzeit. Brinkmann, die vor ihrer Pensionierung an der Uhland- und der Waldschule in Offenbach Lehrerin war, bezeichnet sich als gute Schülerin. Trotzdem habe sie öfters für „Schwätzen“ Anpfiff vom Lehrer bekommen. Auch Stier erinnert sich noch ans Nachsitzen in der ersten Klasse, weil er als Hesse das „G“ nicht richtig aussprechen konnte. „Jeder hat auf die Schule und die Lehrer geschimpft und heute trifft man sich und erinnert sich gern“, hat Brinkmann festgestellt. Prügel, wie es der Ausstellungstitel suggeriert, mussten beide aber während ihrer Schulzeit nicht einstecken. Brinkmann erläutert: „Die Prügelstrafe gab es in alten Schulordnungen.“ Sie sollte jedoch nur im äußersten Fall eingesetzt werden. „Aber die Lehrer haben sich oft daran nicht gehalten.“ Sie erinnere sich noch an Mädchen, die vom Lehrer mit dem Stock auf die Finger bekommen haben.

Natürlich befasst sich die Schau nicht nur mit der Mühlheimer Schulhistorie, sondern auch mit der Dietesheimer und der Lämmerspieler. Von alten Schulheften über Griffelkästen, Fibeln und Rechenschieber bis hin zu Klassenfotos aus dem 20. Jahrhundert – die Ausstellung bietet einen Querschnitt durch die Schulhistorie. Eine Chronologie der Mühlheimer Schulen etwa reicht bis ins Jahr 1608 zurück. Auffällig und auf Fotos dokumentiert ist etwa, wie die Klassengrößen von mehr als 60 Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg über die Jahre immer mehr abgenommen haben. Ebenso wie die Stellung der Lehrer in der Gemeinde: „Früher waren sie angesehen wie Pfarrer oder Ärzte“, sagt Stier, „das ist heute nicht mehr so“.

+ Erstklässler Karl-Heinz-Stier im Jahr 1947.

26 Leihgeber haben Brinkmann bei der Zusammenstellung der Ausstellung mit Fotos, Handarbeitsutensilien und Büchern unterstützt. „Erstaunlich, wie viele kleine Sachen von den Menschen aufgehoben werden“, findet Brinkmann, die selbst viele Exponate zur Schau beigesteuert hat. Auch die Lämmerspieler Geschichtsfreunde haben sechs Tafeln zur Verfügung gestellt, sagt Stier. „Wir hoffen, dass viele kommen und schauen, ob sie auf den Fotos vertreten sind.“ Im Zuge der Ausstellung gibt’s zwei Erzählcafés im Stadtmuseum. Am Sonntag, 1. September, 16 Uhr, lädt Brinkmann zum Schwelgen in Erinnerungen mit Zeitzeugen ein. Am Mittwoch, 11. September, 19 Uhr, plaudern die ehemaligen Rektoren Christel Moll und Rainer Klohocker aus dem Nähkästchen.

Infos zur Ausstellung

Die Schau läuft vom 18. August bis 22. September im Stadtmuseum (Marktstraße 2). Geöffnet ist sie sonntags von 10 bis 16 Uhr. Termine für Gruppen gibt’s nach Vereinbarung mit Gerda Brinkmann unter z 06108 74341. Der Eintritt ist frei.

