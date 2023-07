Postbank-Ärger in Mühlheim: „Kleine Weltreise“ zur Filiale

Von: Jan Lucas Frenger

Teilen

Die Partnerfiliale der Deutschen Post auf der Dietesheimer Straße ist einzige Anlaufstelle für Postbank-Kunden in Mühlheim. Für komplexere Angelegenheiten bleibt oftmals nur der Gang nach Offenbach oder Hanau. © frenger

Eine Postbank-Kundin beklagt sich unter anderem über die dürftige Filial-Abdeckung der Postbank in Mühlheim.

Mühlheim – Kunden der Postbank brauchen aktuell starke Nerven. Neben technischen Einschränkungen stehen Kontoinhaber wie zuletzt in Heusenstamm und Langen (wir berichteten) auch immer häufiger vor verschlossenen Filialen. Bereits seit Jahren arbeitet die Postbank, die seit 2008 zur Deutschen Bank gehört, daran, ihr Vertriebsnetz zu verkleinern. Bis Ende 2023 sollen daher weitere Filialen geschlossen werden. Das führt jedoch dazu, dass die Abdeckung in einigen Kommunen stark zurückgegangen oder teils gar nicht mehr vorhanden ist und Kunden mitunter weite Strecken auf sich nehmen müssen, um komplexere Bankgeschäfte zu klären.

So ist es jüngst auch der Mühlheimerin Ursula Schüller ergangen. Nachdem sie auf ihren Kontoauszügen einen Fehler feststellt, wendet sich die 73-Jährige zunächst hilfesuchend an das Kundenmanagement der Bank, wo sie jedoch auch nach mehrwöchiger Wartezeit keine zufriedenstellende Antwort erhält. „Mir wurde gesagt, dass sie mir aufgrund einer größeren IT-Umstellung nicht helfen können und ich solle die Angelegenheit selbst klären“, berichtet sie.

Also macht sich die Rentnerin auf den Weg in die Dietesheimer Straße. Dort befindet sich eine Partnerfiliale der Deutschen Post, die auch einfache Bankdienstleistungen anbietet – einen Automaten der Postbank gibt es dort ebenfalls. „Seit die Filiale in Lämmerspiel vor einigen Jahren geschlossen wurde, ist das die einzige Anlaufstelle für Kunden in Mühlheim“, gibt Schüller zu bedenken.

Vor Ort stellt sich dann schnell Ernüchterung ein. Die Mühlheimerin, die bei ihrem Abstecher auch gleich Sparbücher auflösen möchte, habe von den Mitarbeitern erfahren, dass sich solche Angelegenheiten lediglich in den großen Postbankfilialen in Hanau oder Offenbach klären ließen. „Ich war geschockt, früher konnte ich solche Dinge noch regeln, ohne eine kleine Weltreise machen zu müssen.“ Insbesondere für ältere und bewegungseingeschränkte Menschen sei das ein Problem.

Doch damit nicht genug. Um an ihre Kontoauszüge zu kommen, fürchtet die 73-Jährige, in Zukunft ebenfalls den Weg in eine der beiden Großstädte auf sich nehmen zu müssen. Denn seit Anfang Juli schickt die Postbank die Dokumente nicht mehr postalisch an ihre Kunden. „Ich kann doch nicht jedes Mal dafür nach Offenbach fahren, das ist absurd“, kritisiert die Rentnerin. Ein elektronisches Postfach komme für sie nicht in Frage, ebenso wenig wie die Nutzung von Online-Banking. „Ich erledige solche Dinge gerne auf die altmodische Weise, da ich den digitalen Leistungen nicht traue.“

Schüller, die seit rund 40 Jahren ein Konto bei der Postbank führt, fühlt sich im Stich gelassen, kritisiert den Umgang mit ihr als Kundin. Das Vertrauen in ihre Bank hat sie inzwischen verloren. „Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in Mühlheim nichts mehr geht“, meint sie.

Potsbank-Sprecher Oliver Rittmaier gibt Entwarnung. Zwar komme es durchaus vor, dass die Deutsche Post bei Überprüfungen der Partnerfilialen feststellt, dass Bankdienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden können und diese daher einstellt. In der Mühlheimer Zweigstelle sei ein solch tief greifender Einschnitt jedoch nicht geplant. „Am Angebot in der Dietesheimer Straße hat sich in der jüngeren Vergangenheit nichts geändert und es sind derzeit auch keine Anpassungen in diese Richtung geplant“, stellt Rittmaier klar. Demnach könnten Kunden dort nach wie vor Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen abgeben.

Hinsichtlich der Kontoauszüge versucht der Sprecher ebenfalls die Wogen zu glätten. Kunden, die nicht über ein elektronisches Postfach verfügen, ihre Auszüge aber auch nicht an einem der Automaten abrufen, erhielten ihre Dokumente demnach auch weiterhin per Post – dann allerdings gegen eine entsprechende Gebühr. „Ergänzend erhalten alle Kundinnen und Kunden den sogenannten Finanzstatus auf Wunsch per Post. Er bietet eine umfassende Übersicht aller Kontostände, Umsätze, Daueraufträge und weitere Informationen zu den Konten und Karten“, berichtet Rittmaier und ergänzt: „Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort mit unseren Dienstleistungen ist uns wichtig.“

Aus diesem Grund biete die Postbank für Menschen ohne Online-Banking-Zugriff das sogenannte Telefon-Banking kostenlos an. „Dafür benötigt man keinen Computer, ein Telefon genügt“, so Rittmaier. Zudem sei es möglich, Überweisungen auch beleghaft per Post einzureichen.

Ursula Schüler überzeugt das nicht mehr, die 73-Jährige hat ihr Konto bei der Postbank inzwischen gekündigt: „Ich hatte die Nase einfach voll und bin gewechselt.“ (Jan Lucas Frenger)

Hier bekommen Mühlheimer Postbank-Kunden Bargeld her Die Postbank gehört zur Cash Group, wodurch Kunden rund 6 000 inländische Geldautomaten der Cash-Group-Banken sowie der Bargeldbezug an Kassen von 1 300 Shell-Tankstellen kostenlos zur Verfügung stehen. Unter www.postbank.de/geldautomaten lässt sich eine Karte mit sämtlichen Geräten der Cash-Group sowie Supermärkten aufrufen, die das Cashback-Verfahren anbieten, welches Kunden beim bargeldlosen Bezahlen das Abheben von bis zu 200 Euro ermöglicht. Diesen Service bietet in Mühlheim unter anderem der Penny-Markt, Bahnhofstraße 10, an, teilt die Bank auf Nachfrage mit.